Un accident în care au fost implicate trei maşini s-a produs vineri noaptea pe A1, în zona localităţii Cristian, din judeţul Sibiu. În urma accidentului, un urs a fost lovit mortal.

„Azi-noapte în jurul orei 03:00 pompierii au intervenit pe A1 în zona localităţii Cristian, sensul de mers Sibiu-Sebeş la un accident rutier”, informează ISU Sibiu.

În accident au fost implicate 3 vehicule în care se aflau 8 persoane. O autoutilitară frigorifică s-a răsturnat.

În urma accidentului, a fost lovit și un urs, care a decedat.



Cele 8 persoane nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Poliţia nu a făcut încă precizări legate de modul în care s-a produs accidentul.

Editor : A.P.