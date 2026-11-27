Accident cu 3 maşini și un urs pe A1: O autoutilitară frigorifică s-a răsturnat, iar animalul a murit Data publicării: 27.11.2026 08:52 Un accident în care au fost implicate trei maşini s-a produs vineri noaptea pe A1, în zona localităţii Cristian, din judeţul Sibiu Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Un accident în care au fost implicate trei maşini s-a produs vineri noaptea pe A1, în zona localităţii Cristian, din judeţul Sibiu. În urma accidentului, un urs a fost lovit mortal. „Azi-noapte în jurul orei 03:00 pompierii au intervenit pe A1 în zona localităţii Cristian, sensul de mers Sibiu-Sebeş la un accident rutier”, informează ISU Sibiu.În accident au fost implicate 3 vehicule în care se aflau 8 persoane. O autoutilitară frigorifică s-a răsturnat.În urma accidentului, a fost lovit și un urs, care a decedat.Cele 8 persoane nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.Poliţia nu a făcut încă precizări legate de modul în care s-a produs accidentul. Editor : A.P. Etichete: a1 accident rutier urs Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Taxă de protecţie, un Range Rover şi alimente, primite de Sile Cămătaru şi fiul său de la... 2 Frații Cămătaru, reținuți în dosarul maneliștilor forțați să cânte gratis. Florin Salam... 3 Vicepremierul Marian Neacșu propune un soi de naționalizare 2.0. Reacția mediului de... 4 Record climatic: Pământul a înregistrat șase zile consecutive cu temperaturi cu peste 2°C... 5 Prima țară europeană care confirmă că și-ar trimite diplomații la Moscova pentru...