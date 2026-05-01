Video Accident cu mașina de poliție în București: Momentul în care o autospecială ajunge în lucrările de pe linia de tramvai

Un accident rutier a avut loc vineri în București, pe bulevardul Basarabia. Foto: Captură video

Un accident rutier a avut loc vineri în București, pe bulevardul Basarabia. Un polițist local, aflat la volanul unei autospeciale a pierdut controlul și a ajuns în zona unor lucrări care se fac la linia de tramvai. În urma impactului, polițistul a fost rănit și transportat la spital. Momentul accidentului a fost surprins de camerele de supraveghere.

ACTUALIZARE 15.15 O camera de supraveghere din zonă a surprins momentul accidentului.

ȘTIRE INIȚIALĂ Din primele informații, implicat în accident ar fi un polițist local în vârstă de 38 de ani. Bărbatul conducea autospeciala, însă la un moment dat a pierdut controlul volanului și a intrat într-o zonă unde se fac lucrări la linia de tramvai, mai exact pe bulevardul Basarabia.

Surse Digi24 spun că bărbatului i s-ar fi făcut rău. Acesta este și motivul pentru care ar fi ieșit de pe carosabil.

În accident, șoferul a fost rănit și a fost dus la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Bărbatul a fost testat și pentru consumul de alcool, însă testul a ieșit negativ.

Polițiștii de la Brigada rutieră au deschis o anchetă și încearcă să afle cu exactitate cum s-a produs accidentul.

