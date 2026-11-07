11 vagoane care transportau cereale s-au pus în mişcare necontrolat şi au lovit două locomotive care staționau în stația Dornești din județul Suceava. Mai multe vagoane au deraiat, iar unul s-a și răsturnat. Până în prezent nu au fost înregistrate victime, iar circulația trenurilor de călători nu a fost afectată, a anunțat Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A.

Incidentul a început în stația CF Vicșani, la ora 12:02, în timpul operațiunilor de transbordare a cerealelor. Un grup de 11 vagoane de marfă aparținând operatorului Global Grain Logistic s-a pus în mișcare necontrolat, deplasându-se în direcția stației Dornești.

La ora 12:15, vagoanele au ajuns pe linia 4 a stației Dornești, unde au lovit două locomotive care aparțineau unui alt operator de transport feroviar de marfă.

În urma coliziunii, mai multe vagoane au deraiat, iar unul dintre ele s-a răsturnat. CFR S.A. a precizat că incidentul nu s-a soldat cu victime și că traficul trenurilor de călători nu a fost afectat.

Cauzele și împrejurările producerii incidentului urmează să fie stabilite de organismele competente, în urma investigațiilor prevăzute de legislație.

Personalul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași monitorizează situația și coordonează, în limitele atribuțiilor administratorului infrastructurii feroviare, măsurile necesare pentru gestionarea incidentului.

CFR S.A. a anunțat că va reveni cu informații privind evoluția situației și măsurile luate pentru eliberarea liniilor afectate.

Editor : I.B.