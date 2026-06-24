Accident grav cu două TIR-uri: Camioanele au luat foc în urma impactului

Două camioane s-au ciocnit frontal, miercuri, pe DN 2A (E60), în judeţul Ialomiţa, iar în urma impactului ambele autovehicule au luat foc, cei doi şoferi fiind răniţi şi transportaţi la spital, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Ialomiţa.

Potrivit sursei citate, poliţiştii rutieri au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident de circulaţie în care au fost implicate două camioane, soldat cu vătămarea corporală a două persoane.

"La locul evenimentului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Ialomiţa, iar din primele verificări a reieşit faptul că accidentul s-a produs ca urmare a unei coliziuni frontale dintre cele două camioane, unul condus de un cetăţean ucrainean în vârstă de 43 de ani, iar celălalt de un bărbat în vârstă de 32 de ani, din judeţul Tulcea. În urma impactului cele două autovehicule au luat foc, iar cei doi conducători auto au suferit vătămări corporale şi au fost transportaţi la Spitalul din Ţăndărei pentru investigaţii medicale", a transmis IPJ Ialomiţa.

Ambii şoferi au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele indicând că nu consumaseră alcool.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.

Editor : A.P.