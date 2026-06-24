Live TV

Accident grav cu două TIR-uri: Camioanele au luat foc în urma impactului

Data publicării:
accident
Două camioane s-au ciocnit frontal, miercuri, pe DN 2A (E60)
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Două camioane s-au ciocnit frontal, miercuri, pe DN 2A (E60), în judeţul Ialomiţa, iar în urma impactului ambele autovehicule au luat foc, cei doi şoferi fiind răniţi şi transportaţi la spital, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Ialomiţa.

Potrivit sursei citate, poliţiştii rutieri au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident de circulaţie în care au fost implicate două camioane, soldat cu vătămarea corporală a două persoane.

"La locul evenimentului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Ialomiţa, iar din primele verificări a reieşit faptul că accidentul s-a produs ca urmare a unei coliziuni frontale dintre cele două camioane, unul condus de un cetăţean ucrainean în vârstă de 43 de ani, iar celălalt de un bărbat în vârstă de 32 de ani, din judeţul Tulcea. În urma impactului cele două autovehicule au luat foc, iar cei doi conducători auto au suferit vătămări corporale şi au fost transportaţi la Spitalul din Ţăndărei pentru investigaţii medicale", a transmis IPJ Ialomiţa.

Ambii şoferi au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele indicând că nu consumaseră alcool.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
2026-06-22-9852
2
Guvernul Veștea, susținut de PSD și puciștii liberali, a picat la vot în Parlament...
Nicușor Dan.
3
Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicușor...
becali
4
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul...
CONGRES PNL vot bolojan motreanu ciucu 2_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
„Epurări” în PNL: Liderii de filiale din tabăra Veștea și-au pierdut funcțiile. Fostul...
Și-a dat demisia și s-a despărțit de prietenă. Ce face acum, pentru 50.000 $ într-o lună: toată lumea se uită la el
Digi Sport
Și-a dat demisia și s-a despărțit de prietenă. Ce face acum, pentru 50.000 $ într-o lună: toată lumea se uită la el
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicoleta-rusu
O ciclistă de origine română a murit în Italia, după ce a fost lovită de o mașină în timpul unui antrenament
masina distrusa in accident
Un mort şi un rănit, într-un accident produs în judeţul Mehedinţi. A fost solicitat elicopterul SMURD
Ambulanță România
Iași: Accident între o ambulanță care transporta un copil și un autoturism. Șoferul mașinii a fost rănit
accident vrancea
Accident grav în Vrancea: cinci persoane au fost rănite, între care doi copii. Un tânăr de 18 ani, transferat în stare gravă la Galați
semn accident rutier
O mașină condusă de un bărbat băut a spulberat o căruță în Târgoviște. Cinci răniți, inclusiv trei copii
Recomandările redacţiei
INSTANT_COTROCENI_CONSULTARI_PSD_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu, după ce PSD l-a nominalizat în...
Dominic Fritz și Ilie Bolojan.
Întâlnire PNL-USR-UDMR. Dominic Fritz a propus un Guvern minoritar...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Reforma PNL. Pe cine a pus Bolojan în locul șefilor demiși: un baron...
ID36853_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
ANAF verifică veniturile obținute în străinătate. Ce trebuie să facă...
Ultimele știri
Comisia Europeană consolidează Europol şi Eurojust pentru a intensifica lupta împotriva criminalităţii transfrontaliere şi terorismului
Elicoptere militare vor survola zilnic județul Galați până la 31 iulie. Exerciții și trageri la Smârdan
Noi date în cazul copilului de 2 ani găsit mort într-un apartament din Galați: mama a fost reținută
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cu ce se ocupă și cum arată azi, la 40 de ani, Kendra, fosta iubită a lui Hugh Hefner: " Am trăit 20 de ani...
Cancan
BREAKING. Avem subiectele de la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
Fanatik.ro
Povestea tulburătoare a noului jucător al Universității Craiova! Doi frați i-au murit, iar banii din salariu...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Povestea tulburătoare a noului jucător al Universității Craiova! Doi frați i-au murit, iar banii din salariu...
Adevărul
Viperele, adevărații stăpâni ai Cetății Devei. „Scena care se prezintă ochilor îți strecoară fiori pe șira...
Playtech
Ce studii și ce avere are Sorin Grindeanu, ar putea ajunge din nou premier. Ce urmează după căderea...
Digi FM
Soția lui Mihai Albu rupe tăcerea despre relația cu Mikaela. De ce păstrează distanța față de fiica Iuliei...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Echipele calificate în 16-imile Cupei Mondiale 2026, după încheierea etapei a doua a fazei grupelor. 5...
Pro FM
Antonia, criticată dur după apariția într-o ținută îndrăzneață. Fanii au reacționat imediat: „Nu se vede...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jennifer Lopez, noi controverse după divorțul de Ben Affleck: „Nu e fericită singură, așa cum spune...
Adevarul
„Wow, ce mare e”. Cum a reușit o școală mică de la sat să elimine complet abandonul școlar și să-și ducă...
Newsweek
Cum poți lua un bonus la pensie de 7.600 lei cu o contribuție de doar 167 lei? 1.000.000 români au făcut asta
Digi FM
„Stresul termic”, un pericol pentru sănătate. Fenomenul s-a intensificat la nivel global în ultimii ani. Cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce ni se face rău când citim sau ne uităm pe telefon într-o mașină aflată în mișcare? Explicația are...
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
El strălucește în „The Pitt”, ea și-a făcut debutul în film. Fiica lui Noah Wyle, fermecătoare alături de...
UTV
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost imobilizat de polițiști și dus la Obregia