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Accident grav în Harghita: Doi băieți de 15 și 16 ani au murit după ce motocicleta pe care se aflau a fost lovită de tren

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Doi adolescenţi au murit, joi seara, după ce motocicleta pe care se aflau a fost lovită de un tren în zona Haltei Vrabia. Foto: ISU Harghita
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Doi adolescenţi au murit, joi seara, după ce motocicleta pe care se aflau a fost lovită de un tren în zona Haltei Vrabia, din localitatea Vrabia, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita.

„Accident feroviar, motocicletă lovită de tren în localitatea Vrabia, comuna Tuşnad, zona Halta Vrabia. Sunt două victime. (...) Din nefericire, victimele (ambele de sex masculin, în jur de 15-16 ani) implicate în accidentul feroviar sunt decedate”, a transmis ISU Harghita.

La locul accidentului au fost mobilizate două echipaje de pompieri din cadrul Detaşamentului Miercurea-Ciuc, cu o autospecială complexă de primă intervenţie şi o ambulanţă SMURD, precum şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi un echipaj al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Băile Tuşnad, a mai transmis sursa citată.

Editor : A.P.

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