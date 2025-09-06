Live TV

Accident grav în Ialomița, cu 4 mașini implicate. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie

accident
Accident grav în Ialomița, cu 4 mașini implicate.

Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme s-a produs, sâmbătă, în localitatea ialomiţeană Coşereni, autorităţile activând Planul Roşu de Intervenţie.

ACTUALIZARE 16.17 Patru copii şi trei adulţi au fost răniţi şi au fost transportaţi la spital în urma accidentului produs, sâmbătă, în localitatea Coşereni din judeţul Ialomiţa.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Ialomiţa, unul dintre copii, intubat, a fost preluat de elicopterul SMURD.

În evenimentul rutier au fost implicate în total 11 persoane, şase adulţi şi cinci copii.

ISU Ialomiţa anunţă că a fost dezactivat Planul Roşu de Intervenţie.

"Din informaţiile primite la acest moment, ar fi opt persoane implicate, printre care s-ar afla şi minori. Pentru optimizarea misiunii de răspuns, la nivelul judeţului a fost activat Planul Roşu de Intervenţie", a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa.

La faţa locului au fost alocate o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal şi victime multiple şi trei ambulanţe SMURD.

În sprijin, resursele trimise la caz au fost suplimentate cu cinci ambulanţe aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă şi cu un elicopter SMURD.

Misiunea este dinamică.

Editor : A.P.

