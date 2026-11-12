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Accident grav în Ialomița, între un TIR și un autoturism: Doi oameni au murit

Data publicării:
Bandă a poliției cu mesajul nu treceți montată la locul unui accident din București pe 13 iulie 2018.
Foto cu caracter ilustrativ: Octav Ganea/Inquam Photos
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Două persoane au decedat şi o a treia a fost rănită, joi, în urma unui accident rutier în care au fost implicate un autoturism şi un TIR, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Ialomiţa.

Potrivit sursei citate, accidentul s-a produs în jurul orei 12:30, între localităţile Slobozia Nouă şi Iazu, iar la faţa locului au fost mobilizate echipaje de pompieri şi ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Ialomiţa.

„Ajunse la faţa locului, echipajele de intervenţie au constatat că în accident au fost implicate un autoturism şi un autotren, evenimentul soldându-se cu trei victime. Dintre acestea, o persoană era conştientă şi cooperantă, iar celelalte două prezentau leziuni incompatibile cu viaţa, fiind declarat decesul acestora”, a transmis ISU Ialomiţa.

La intervenţie au fost trimise o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare şi două echipaje ale SAJ Ialomiţa, de tip B şi C.

Editor : A.P.

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