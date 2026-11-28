O persoană şi-a pierdut viaţa şi alta a suferit un atac de panică, în urma unui accident rutier petrecut pe DN 56A Drobeta Turnu Severin – Calafat, în afara localităţii Recea, din judeţul Mehedinţi, în care au fost implicate un autoturism şi un autovehicul cu platformă, în care se aflau şase cetăţeni bulgari. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei române, circulaţia în zonă este blocată.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Mehedinţi anunţă, sâmbătă după-amiază, că pe DN56A, în afara localităţii Recea, s-a produs un accident rutier între două maşini, circulaţia rutieră fiind blocată.

Potrivit sursei citate, în unul din autovehicule, cu platformă, se aflau şase cetăţeni bulgari, iar în cealaltă maşină se aflau două persoane. În urma accidentului, una dintre acestea a rămas încarcerată şi a fost declarată decedată de către echipajul medical sosit la locul accidentului, iar cealaltă a suferit un atac de panică.

Cetăţenii bulgari au refuzat examinarea şi îngrijirile medicale.

Conform informaţiilor furnizate de Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, traficul rutier este oprit, sâmbătă după-amiază, pe DN 56A Drobeta Turnu Severin – Calafat, din cauza accidentului în care au fost implicate cele două maşini.

Poliţiştii rutieri estimează reluarea circulaţiei după ora 16:30.

Editor : A.P.