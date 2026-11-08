Accident grav în Sibiu: O motocicletă condusă de un tânăr de 18 ani a luat foc după ce a fost acroşată de un autobuz cu călători

Un motociclist în vârstă de 18 ani a suferit arsuri pe jumătate din corp după ce motocicleta pe care o conducea ar fi fost acroşată de un autobuz în care se aflau 16 persoane, condus de un bărbat de 54 de ani. Accidentul a avut loc duminică după-amiază, pe o şosea din judeţul Sibiu, iar în urma impactului motocicleta a luat foc.

Potrivit unei informări a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, pompierii militari au intervenit de urgenţă, duminică după-amiază, în localitatea Nemşa, din judeţul Sibiu, la un accident rutier urmat de incendiu.

La faţa locului au intervenit o autospecială de stingere, o autospecială de transport personal şi victime multiple, un echipaj SMURD şi elicopterul SMURD de la Târgu Mureş.

„Din primele informaţii, o motocicletă a intrat în coliziune cu un autobuz, iar în urma acesteia motocicleta a luat foc”, a informat ISU Sibiu.

Potrivit sursei citate, în autobuz se aflau 16 persoane, acestea neavând nevoie de îngrijiri medicale.

Pompierii au mai informat că motociclistul a suferit arsuri pe aproximativ 50% din suprafaţa corpului, pe mâini, picioare şi faţă, fiind transportat la UPU Târgu Mureş cu elicopterul SMURD, în stare de conştienţă.

Poliţiştii sibieni au stabilit, din primele date, că şoferul unui autobuz care transporta 16 călători pe DC 13, din motive încă necunoscute, o motocicletă condusă de un tânăr de 18 ani, din Biertan.

Circulaţia a fost blocată, iar poliţiştii rutieri fac cercetări pentru a stabili împrejurările şi cauzele producerii accidentului.

Editor : A.P.