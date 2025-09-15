Accident grav în Suceava. O femeie a murit şi trei tinere sunt rănite, după ce o mașină a intrat sub un TIR

O femeie a decedat, iar trei tinere au fost transportate la spital cu politraumatisme, în urma unui accident produs luni dimineaţă pe DN 2 Suceava - Rădăuţi, în localitatea suceveană Pătrăuţi.

Accidentul rutier s-a produs, luni dimineaţă, în judeţul Suceava. O persoană a murit şi alte trei sunt rănite după ce un autoturism a intrat sub un TIR, fiind nevoie de intervenţia echipajelor de descarcerare pentru scoaterea uneia dintre victime din autoturism.

Accidentul s-a produs pe drumul european 85, care duce către Siret, pe raza localităţii Pătrăuţi din judeţul Suceava, unde un autoturism şi un autotren fără încărcătură s-au ciocnit.

Potrivit ISU Suceava, o femeie în vârstă de 51 de ani a decedat, iar două adolescente (15 şi 17 ani), precum şi o tânără de 21 de ani au fost transportate la UPU Suceava, cu politraumatisme.

La locul accidentului au intervenit o ambulanţă SMURD B2, o ambulanţă SMURD de terapie intensivă mobilă şi două autosanitare de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava.

