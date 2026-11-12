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Accident grav în Timiș: Un autobuz în care se aflau 29 de oameni s-a răsturnat. Opt persoane au fost transportate la spital

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Accident grav în Timiș: Un autobuz în care se aflau 29 de oameni s-a răsturnat
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Opt persoane au fost transportate la spital, joi dimineaţă, după ce un autobuz în care se aflau 29 de oameni s-a răsturnat în afara şoselei, în localitatea Hodoni, judeţul Timiş.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului, a reieşit faptul că un bărbat, în vârstă de 54 de ani, a condus un autobuz pe DC 37, dinspre localitatea Hodoni înspre localitatea Sânandrei, iar la un moment dat ar fi părăsit partea carosabilă prin partea dreaptă a sensului de deplasare, ulterior răsturnându-se. În urma accidentului rutier, 8 persoane, pasagere în autobuz, au fost rănite, fiind transportate la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate”, a precizat IPJ Timiş.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, continuând cercetările în vederea stabilirii tuturor cauzelor şi împrejurărilor producerii accidentului rutier.

Accidentul s-a produs, în jurul orei 5:40, după ce un autobuz s-a răsturnat în afara părţii carosabile, în localitatea Hodoni.

Acolo au intervenit o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, 2 autospeciale de descarcerare, 2 autospeciale de transport personal şi victime multiple şi 3 autosanitare SMURD.

Potrivit sursei citate, opt persoane - şase femei şi doi bărbaţi - au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate, toate victimele fiind conştiente şi cooperante.

Editor : A.P.

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