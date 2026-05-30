Sâmbătă dimineață a avut loc un accident grav în localitatea Meriș, județul Mehedinți între un autocar și o mașină. Din primele informații, șoferul autoturismului ar fi adormit la volan. Doi oameni au fost răniți și duși la spital pentru îngrijri medicale. Autocarul implicat în accident transporta minerii Complexului Energetic Oltenia.

Accidentul a avut loc sâmbătă dimineață pe DN 67, în localitatea Meriș, județul Mehedinți, la kilometrul 38+800.

Traficul în zonă a fost oprit în totalitate mai bine de o oră, iar din primele informații ale polițiștilor reiese că șoferul unui autoturism ar fi adormit la volan și a pătruns pe contrasens, unde a intrat într-un autocar.

La fața locului au intervenit polițiști rutieri, echipaje SMURD și ambulanțe SAJ, care au acordat primul ajutor. Șoferul autoturismului a fost rănit grav și a fost transportat la spital.

Autocarul efectua o cursă regulată de transport persoane în momentul producerii accidentului. Din primele informații, la bord se aflau mai mulți mineri care se aflau în autocar pentru a-i schimba pe colegii care au lucrat noaptea trecută într-o carieră din Roșiuța.

În urma coliziunii cu autoturismului, o femeie din autocar, a fost transportată și ea la spital, în timp ce alți pasageri au avut atacuri de panică.

Cele două vehicule au fost grav avariate.

Oamenii legii au deschis un dosar pentru vătămare corporală din culpă și urmează să stabilească, pe baza mărturiilor și a probelor, circumstanțele exacte ale producerii accidentului. Primele indicii arată că oboseala la volan ar fi cauza principală.

