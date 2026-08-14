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Accident grav între un camion militar şi trei mașini: Trei oameni au murit, între care și un copil

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Trei morţi şi patru răniţi, într-un accident rutier produs în judeţul Mureş. Foto: ISU Mures
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Trei persoane, între care un minor, şi-au pierdut viaţa, iar alte patru au fost rănite, din care una foarte grav, fiind în prezent încarcerată, într-un accident rutier produs, vineri seară, în judeţul Mureş. În accident au fost implicate un autocamion militar şi trei autoturisme.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Mureş informează, vineri seară, că pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Sighişoara au fost solicitaţi să intervină în localitatea Mihai Viteazu, în urma producerii unui accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme şi un autocamion militar.

Potrivit sursei citate, la locul evenimentului au fost mobilizaţi pompierii militari cu autospeciala de descarcerare şi o autospecială de intervenţie dotată cu modul de descarcerare, precum şi două ambulanţe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, un echipaj SAJ şi elicopterul SMURD.

„În urma accidentului rutier au rezultat şapte victime: trei victime încadrate în cod verde, o victimă încadrată în cod roşu, care a fost încarcerată, şi trei victime încadrate în cod negru — doi adulţi şi un minor care prezintă leziuni incompatibile cu viaţa”, precizează sursa citată.

Potrivit pompierilor mureşeni, intervenţia este în dinamică.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţtă că, la această oră, traficul rutier este oprit în ambele direcţii pentru a permite intervenţia echipajelor specializate, poliţiştii rutieri estimând reluarea normală a circulaţiei după ora 19:00.

Potrivit sursei citate, accidentul a avut loc pe DN 13 Braşov-Sighişoara, între localităţile Saschiz şi Mihai Viteazu, din judeţul Mureş.

Editor : A.P.

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