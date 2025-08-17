Live TV

Accident grav la Campionatul Naţional de Rally Cross, la Bughea de Sus, în Argeș: spectatori loviți de o roată desprinsă dintr-o mașină

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2025-08-17 at 13.52.06
Foto: captură video jurnaluldearges.ro

Un grav accident a avut loc, duminică, la Campionatul Naţional de Rally Cross, care se desfăşoară în judeţul Argeş, la Bughea de Sus. O roată s-a desprins dintr-un bolid, lovind doi spectatori, în urma incidentului unul dintre ei intrând în stop cardio-respirator. Competiţia a fost oprită.

ACTUALIZARE 14:20 Poliţia Argeş anunţă că deschide dosar penal în urma accidentului de la cursa automobilistică de la Bughea de Sus.

Potrivit sursei citate, raliul este unul autorizat şi se desfăşura pe un traseu din afara drumului public.

„Conducătorul autoturismului aflat în concurs, bărbat de 44 de ani, a fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultând că nu a consumat alcool. Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, urmează ca în cauză să fie întocmit dosar penal, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung. Cercetările continuă, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc”, au transmis oficialii Poliţiei.

Știrea inițială. „Pe parcursul competiţiei «Rally Cross - Etapa 4 Campionatul Naţional de Rally Cross» care se desfăşoară în comuna Bughea de Sus, două persoane (spectatori) au fost rănite de o roată desprinsă de la un vehicul participant. Ambele persoane au fost transportate la spital de două echipaje medicale SMURD şi ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean”, au transmis oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş.

Una dintre victime, un bărbat de aproximativ 50 de ani, a fost dusă la compartimentul de primiri urgenţe al spitalului din Câmpulung. Acesta este în stop cardio-respirator, iar medicii încearcă să îl salveze, făcându-i manevre de resuscitare.

A doua victimă este conştientă şi cooperantă, dusă tot la spitalul din Câmpulung, au declarat pentru News.ro surse medicale.

În urma accidentului, cursa automobilistică a fost oprită.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
putin trump summit alaska 55
1
Summitul din Alaska s-a terminat. Trump: „Mulțumesc mult, Vladimir. Ne revedem curând”...
fulger furtuna
2
Cod galben de furtuni puternice. Ce zone sunt vizate de avertizarea ANM
Altar mit einem Buch in das Genesungswünsche für die thailändische Prinzessin Bajrakitiyabha Narendira Debyavati eingetr
3
Prințesa Bajrakitiyabha din Thailanda este în spital din 2022. Palatul a anunțat acum de...
Nicușor Dan, la mănăstirea Sâmbăta de Sus.
4
Nicușor Dan explică de ce a mers la mănăstire, în loc să participe la ceremoniile de Ziua...
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
5
Ce i-a cerut Putin lui Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet din Donețk. Ce oferă...
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV
Digi Sport
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ukraine Kiev Western Leaders summit
Însoțitorii lui Zelenski: lista liderilor europeni care vor merge la...
ilie bolojan la guvern
Ilie Bolojan le răspunde primarilor nemulțumiți de tăierile din...
Nicusor Dan Volodimir Zelenski 3
Președintele Nicușor Dan participă azi la o videoconferință cu...
fulger in furtuna
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de...
Ultimele știri
Noua metodă a hoților: îmbrățișarea. Cazul unui sucevean rămas fără telefon. Explicațiile polițiștilor
Noi incendii devastatoare în Turcia: peste 250 de persoane au fost evacuate dintr-o regiune turistică
Lider PNL, săgeți privind politica externă a României: Ar trebui să fim mai activ implicatați în consultările privind Ucraina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
urs brun
Urșii ajung tot mai des în preajma locuințelor. Peste 160 de apeluri la 112, în județul Argeș, doar în luna iulie
Răsturnare de situație: șoferul din Argeș care a intrat cu mașina în pietoni e acuzat de tentativă de omor. Ce au descoperit polițiștii
Mașină de intervenție a poliției. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Poliția Română
Accident grav în Argeș. Un șofer beat și posibil drogat a intrat cu mașina într-un grup de pietoni și a fugit de la locul accidentului
masina de politie
Întâmplări mai puțin obișnuite într-o comună din Argeș. Protagoniști: Ambulanța, Poliția, un bărbat care s-a spânzurat
Ambulanță SMURD.
Două fete de 17 și 18 ani şi un bărbat de 44 de ani, găsiţi morţi în casă
Partenerii noștri
Pe Roz
Din ce face bani Sharon Stone la 67 de ani: "Mai mult decât din filme". Acum 24 de ani a pierdut 18 milioane...
Cancan
Alertă în România: închideți geamurile și nu ieșiți din case! 29 de județe, afectate de avertizarea ANM
Fanatik.ro
S-au lansat roboții umanoizi care fac totul, de la curățenie la mâncare. Cum arată, de fapt, noua eră a...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Diagnosticul crunt pe care l-a primit o femeie de 56 de ani. Medicii nu au mai văzut niciodată așa ceva...
Adevărul
Care a fost cu adevărat primul automobil românesc sută la sută. Nu este vorba despre Dacia
Playtech
Carmen Iohannis, abandonată de soț! Klaus Iohannis a dispărut, ce se întâmplă cu milionul de euro cerut de...
Digi FM
O fostă concurentă Miss Universe a murit după ce un elan a intrat prin parbrizul mașinii. Absolventă de...
Digi Sport
Rămasă fără 500 de milioane €, Mihaela Rădulescu a reacționat în ziua în care ar fi împlinit 8 ani cu Felix...
Pro FM
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă la palat, o rochie de mireasă superbă, petrecere în aer liber
Film Now
(VIDEO) Momentul în care Jason Momoa își dă jos barba pentru „Dune: Part Three”: „La naiba, urăsc asta!”...
Adevarul
Summitul Putin-Trump. Fostul agent KGB a dat o lecție în Alaska despre cum se hrănește un narcisist
Newsweek
BNR intervine după ce Bolojan a spus că pensiile și salariile sunt în pericol. &quot;E necesar&quot;
Digi FM
Cea mai mică pensie din România. Câți bani ia o persoană care a lucrat doar o singură zi
Digi World
Cum scapi de sforăit? Cele mai simple trucuri care chiar funcționează
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre cel mai mare regret din cariera sa. A refuzat un rol care a devenit „o capodoperă”...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...