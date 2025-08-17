Accident grav la Campionatul Naţional de Rally Cross, la Bughea de Sus, în Argeș: spectatori loviți de o roată desprinsă dintr-o mașină

Un grav accident a avut loc, duminică, la Campionatul Naţional de Rally Cross, care se desfăşoară în judeţul Argeş, la Bughea de Sus. O roată s-a desprins dintr-un bolid, lovind doi spectatori, în urma incidentului unul dintre ei intrând în stop cardio-respirator. Competiţia a fost oprită.

ACTUALIZARE 14:20 Poliţia Argeş anunţă că deschide dosar penal în urma accidentului de la cursa automobilistică de la Bughea de Sus.

Potrivit sursei citate, raliul este unul autorizat şi se desfăşura pe un traseu din afara drumului public.

„Conducătorul autoturismului aflat în concurs, bărbat de 44 de ani, a fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultând că nu a consumat alcool. Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, urmează ca în cauză să fie întocmit dosar penal, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung. Cercetările continuă, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc”, au transmis oficialii Poliţiei.

Știrea inițială. „Pe parcursul competiţiei «Rally Cross - Etapa 4 Campionatul Naţional de Rally Cross» care se desfăşoară în comuna Bughea de Sus, două persoane (spectatori) au fost rănite de o roată desprinsă de la un vehicul participant. Ambele persoane au fost transportate la spital de două echipaje medicale SMURD şi ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean”, au transmis oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş.

Una dintre victime, un bărbat de aproximativ 50 de ani, a fost dusă la compartimentul de primiri urgenţe al spitalului din Câmpulung. Acesta este în stop cardio-respirator, iar medicii încearcă să îl salveze, făcându-i manevre de resuscitare.

A doua victimă este conştientă şi cooperantă, dusă tot la spitalul din Câmpulung, au declarat pentru News.ro surse medicale.

În urma accidentului, cursa automobilistică a fost oprită.

Editor : B.E.