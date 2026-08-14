Accident grav pe A0: Un șofer a murit după ce mașină în care se afla a fost prinsă între două TIR-uri

Un accident grav s-a produs vineri după-amiază pe autostrada A0, în zona localității Ciorogârla, județul Ilfov. Din primele informații, o persoană a murit, iar o alta este rănită, după ce mașina în care se aflau a fost prinsă între doua TIR-uri.

A fost nevoie de intervenția pompierilor, după ce persoanele care se aflau în autoturismul prins între cele două TIR-uri au rămas încarcerate. Din nefericire, șoferul a fost declarat decedat, iar pasagerul este evaluat acum la fața locului.

Accidentul a avut loc pe Autostrada A0, în zona localității Ciorogârla, din județul Ilfov.

Traficul rutier în zonă este oprit pentru a interveni echipajele de la fața locului.

Editor : A.P.