Accident grav pe A1: Doi oameni aflați pe autostradă au murit după ce au fost loviți de un camion

Un accident grav a avut loc marți, pe Autostrada A1 București-Pitești

Un accident grav a avut loc marți, pe Autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul 41, pe sensul de mers spre Pitești. Doi oameni care se aflau pe autostradă au murit după ce au fost loviți de un camion. Traficul în zonă a fost blocat.

Două persoane se aflau pe carosabil și au fost lovite din plin de un camion care circula pe sensul București-Pitești.

La fața locului a ajuns și un elicopter SMURD.

Medicii au încercat să-i resusciteze pe cei doi pietoni, însă fără rezultat.

”Din primele informaţii, cei doi erau pietoni şi se aflau pe partea carosabilă în momentul în care ar fi fost acroşaţi de un autotren. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, două ambulanţe SAJ, elicopterul SMURD şi poliţia. Din nefericire, leziunile suferite de cele două persoane, un tânăr şi o tânără, au fost grave, iar personalul medical a declarat decesul acestora”, a informat ISU Giurgiu.

„Circulație blocată pe Autostrada A1, calea 1 (București - Pitești), km 41. Din cauza unui accident rutier, circulația rutieră este blocată pe Autostrada A1, km 41, c1. La fața locului se află lucrători ai Secției de Autostrăzi, poliție și SMURD”, a transmis Direcția Regională de Drumuri și Poduri București.

Polițiștii fac verificări și pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs această tragedie.

