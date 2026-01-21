Live TV

Accident grav pe A1, între un ansamblu auto şi un autoturism. O femeie a murit, iar un bărbat și un copil au fost răniți

Data publicării:
accident
Accident grav pe A1, între un ansamblu auto şi un autoturism.

O persoană a murit şi două, inclusiv o fetiţă de 6 ani, au fost rănite în urma unui accident produs miercuri între un ansamblu auto şi un autoturism, pe sensul Deva - Sibiu al A1, în zona localităţii Simeria. Traficul a fost deviat.

„O persoană a decedat şi alte 2 au fost grav rănite în urma unui accident rutier care a avut loc în această dimineaţă pe autostrada A1, pe sensul de mers Simeria – Orăştie. Evenimentul s-a produs în urma impactului dintre un autoturism şi un autocamion”, transmite ISU Hunedoara.

Pompierii Detaşamentului Deva au intervenit cu o autospecială de descarcerare şi cu 2 ambulanţe SMURD, iar Serviciul de Ambulanţă Judeţean a direcţionat la locul accidentului două echipaje medicale.

În autoturismul intrat în coliziune cu autocamionul se aflau 3 persoane: o femeie, aflată la volan, un bărbat şi o fetiţă în vârstă de 6 ani, informează News.ro.

Echipajele de pompieri au început intervenţia prin extragerea fetiţei din interiorul autoturismului şi transportul la spital în acelaşi timp cu aplicarea manevrelor de resuscitare.
Misiunea a continuat cu salvarea bărbatului aflat încarcerat, care era conştient, dar prezenta multiple traumatisme. Şi acesta a fost transportat de urgenţă la UPU Deva.

În cazul femeii aflate la volan, a fost declarat decesul.
La sosirea echipajelor de salvare, şoferul autotrenului se afla în afara autovehiculului, neavând nevoie de asistenţă medicală.

Editor : A.P.

