Data publicării:
accident a1
Accident grav pe A1. O mașină s-a răsturnat și a luat foc după ce s-a izbit de un camion

Un accident a avut loc, sâmbătă, pe A1 Bucureşti-Piteşti, între o autoutilitară şi un autoturism, ce s-a răsturnat în afara carosabilului. După impact, autoturismul a luat foc, conducătoarea auto fiind scoasă din maşină de ceilalţi participanţi la trafic.



Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române a anunţat că pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, la kilometrul 74, pe sensul de mers spre Bucureşti, în zona localităţii Petreşti, judeţul Dâmboviţa, a avut loc o coliziune între o autoutilitară şi un autoturism.

În urma impactului, autoturismul s-a răsturnat în afara carosabilului.

„În urma accidentului, a izbucnit şi un incendiu la nivelul autoturismului, însă conducătoarea a fost extrasă de ceilalţi participanţi la trafic, urmând să primească îngrijiri medicale”, anunţă Poliţia Română.

Traficul rutier este restricţionat pe banda de urgenţă şi banda nr.1, circulându-se cu viteză redusă pe banda nr. 2.

Editor : A.P.

Leo Messi i-a spus-o în față: "Nu calci la națională cât timp sunt eu aici!"
