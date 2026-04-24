Accident grav pe bulevardul Unirii din București: O femeie a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică

Data publicării:
O femeie în vârstă de 35 de ani, de naţionalitate străină, şi-a pierdut viaţa într-un accident produs vineri pe bd. Unirii din Capitală, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică, pe care se afla cu încă o persoană.

„La data de 24 aprilie, în jurul orei 16:55, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie care a avut loc pe bd. Unirii. Din informaţiile existente la acest moment, două persoane de naţionalitate străină se deplasau cu trotineta electrică pe bd.Unirii, iar când au ajuns în dreptul imobilului cu nr. 35, în circumstanţe care vor fi stabilite după finalizarea cercetărilor, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de mers, moment în care au căzut pe trotuar”, precizează Poliţia Capitalei.

În urma accidentului de circulaţie, una dintre persoanele care se aflau pe trotineta electrică, femeie în vârstă de 35 de ani, a fost transportată la spital, unde, în pofida eforturilor cadrelor medicale, şi-a pierdut viaţa.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Brigăzii Rutiere în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Editor : A.P.

