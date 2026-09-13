Accident grav pe DN15: 2 oameni au murit și 4 au fost răniți, după ce un şofer de 71 de ani a intrat pe contrasens şi a lovit o mașină

Doi oameni au murit şi alți patru au fost răniți, duminică, în urma unui accident rutier produs pe DN15, în judeţul Mureş. Poliţiştii au stabilit că un şofer de 71 de ani a pătruns pe contrasens şi a lovit frontal altă maşină.

„La data de 13 septembrie 2026, în jurul orei 15.00, poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş au fost sesizaţi pentru a interveni la un eveniment rutier produs pe DN15, în localitatea Gorneşti, în care au fost implicate două autoturisme. Din primele cercetări efectuate la faţa locului a reieşit faptul că un bărbat de 71 de ani, din comuna Vărgata, în timp ce conducea un autoturism în direcţia municipiului Reghin, în circumstanţe ce urmează a fi stabilite cu exactitate în cadrul cercetărilor, ar fi pătruns pe sensul opus de circulaţie, unde a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus de un bărbat de 56 de ani, din municipiul Reghin”, a transmis, duminică, IPJ Mureş.

În urma impactului, din nefericire, a rezultat decesul conducătorului auto de 71 de ani, precum şi al pasagerei aflate pe locul din dreapta-faţă al autoturismului condus de acesta, o femeie de 69 de ani.

De asemenea, în urma evenimentului rutier, patru persoane au fost transportate la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate, respectiv un minor de 8 ani, care se afla în autoturismul condus de bărbatul de 71 de ani, precum şi alte trei persoane aflate în celălalt autoturism.

Poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Editor : A.P.