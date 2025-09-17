Trei oameni au murit, miercuri, într-un accident produs pe DN7, în zona localităţii Bascov, judeţul Argeş, după ce un autoturism s-a izbit puternic de o cisternă. Traficul este blocat complet în urma accidentului.





Accidentul s-a produs în zona comunei Bascov, la ieşirea dintr-un pasaj, unde un autoturism şi o cisternă s-au izbit violent, în condiţii de carosabil ud.



”Forţele de intervenţie ajunse la locul solicitării au identificat trei victime, dintre care două sunt decedate”, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş.



O a treia victimă a fost găsită inconştientă, blocată între fiarele autoturismului. A fost nevoie de intervenţia echipajului de descarcerare, care a tăiat plafonul autoturismului pentru scoaterea acesteia dintre fiarele contorsionate.



Ulterior, şi a treia victimă a fost declarată decedată. Este vorba despre două femei şi un bărbat.



La accident au intervenit pompierii de la Detaşamentul Piteşti cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat, alături de două echipaje de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean.



Poliţia urmează să stabilească cauzele producerii accidentului.



Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, traficul rutier este blocat pe DN 7 Piteşti-Râmnicu Vâlcea şi se estimează reluarea circulaţiei după ora 12.00.

Editor : A.P.