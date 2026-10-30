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Accident grav pe Valea Oltului: Două femei au murit după ce o mașină s-a izbit de un TIR și a fost proiectată într-un alt autoturism

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Accident grav pe Valea Oltului: Două femei au murit Foto: ISU Sibiu
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Două femei, în vârstă de 50 şi 72 de ani, au decedat, iar un tânăr de 21 de ani a fost rănit într-un accident rutier produs în noaptea de joi spre vineri, pe DN 7, în apropierea localităţii Lazaret, potrivit informaţiilor transmise vineri dimineaţa de Poliţie şi de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu.

Din primele cercetări ale poliţiştilor a reieşit că femeia de 50 de ani, din judeţul Vâlcea, conducea un autoturism pe direcţia Sibiu - Râmnicu Vâlcea, când, la kilometrul 240+900 de metri, din cauze care urmează să fie stabilite, a pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu un ansamblu TIR. Acesta era condus de un bărbat de 30 de ani, din Bucureşti.

În urma impactului, maşina condusă de femeie a fost proiectată într-un alt autoturism, care circula pe direcţia Sibiu - Râmnicu Vâlcea.

Şoferiţa şi o pasageră de 72 de ani, ambele din judeţul Vâlcea, au decedat la faţa locului. Un alt pasager din aceeaşi maşină, un tânăr de 21 de ani, tot din judeţul Vâlcea, a fost rănit şi transportat la spital.

Potrivit ISU Sibiu, salvatorii au fost solicitaţi în jurul orei 01:00, în accident fiind implicate opt persoane. La sosirea echipajelor, cele două femei erau în stop cardiorespirator, una dintre ele fiind încarcerată. Manevrele de resuscitare nu au avut rezultat, medicul declarând decesul ambelor victime.

Pentru gestionarea situaţiei a fost activat Planul Roşu de intervenţie, care ulterior a fost dezactivat. La faţa locului au fost mobilizate două echipaje SMURD, trei ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean, dintre care una cu medic, o autospecială de descarcerare şi una de stingere.

În sprijin au intervenit şi salvatori din cadrul ISU Vâlcea, cu un echipaj SMURD, o autospecială de descarcerare şi una de stingere.

Editor : A.P.

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