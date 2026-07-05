Au fost clipe de groază pe Drumul Național 67, în Mehedinți. Trei oameni au fost răniți după ce o șoferiță a intrat pe contrasens într-o curbă și s-a izbit violent de mașina care venea din sens opus și circula regulamentar.

Accidentul a avut loc la limita dintre județele Gorj și Mehedinți, în localitatea Florești.

În imaginile surprinse de o cameră de bord a unui autoturism din trafic se vede cum șoferița pierde controlul volanului, intră pe contrasens și se izbește de un alt autoturism ce venea din sens opus.

În urma impactului, atât șoferița, cât și o pasageră au rămas încarcerate, iar șoferul din cealaltă mașină a suferit leziuni grave, toți trei fiind transportați la spital, unde au rămas internați.

Poliția a deschis o anchetă pentru a se stabili cu exactitate cauza accidentului.

Editor : A.P.