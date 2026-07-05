Video Accident grav produs de o șoferiță care a intrat pe contrasens într-o curbă. Momentul impactului a fost surprins de camere Data publicării: 05.07.2026 12:41 Accident grav produs de o șoferiță care a intrat pe contrasens într-o curbă. Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Au fost clipe de groază pe Drumul Național 67, în Mehedinți. Trei oameni au fost răniți după ce o șoferiță a intrat pe contrasens într-o curbă și s-a izbit violent de mașina care venea din sens opus și circula regulamentar. România este pe primul loc în UE la taxarea muncii: statul ia peste 40% din venitul salarial. Cum stau celelalte țări Cum îți recuperezi banii dacă mașina ți-a fost avariată de furtună. Ghid pentru obținerea despăgubirilor Viitură pe râul Bistrița în Suceava. Au fost inundate mai multe locuințe, după codul roșu Dmitri Medvedev amenință Finlanda: „Se află acum pe lista țintelor nucleare ale Rusiei. Bucură-te, ai atins apogeul securității!” Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea traversa granița și pătrunde pe teritoriul NATO Frații Tate au fost audiați din nou de DIICOT. Ce se întâmplă cu dosarul penal în care sunt anchetați Dezastru ecologic pe lacul Corbu din Constanța O „rețea globală” de bărbați care drogau și agresau sexual femei a fost descoperită de autoritățile britanice O nouă bancă de lapte matern a fost deschisă într-o maternitate din România. Cum va funcționa Accidentul a avut loc la limita dintre județele Gorj și Mehedinți, în localitatea Florești.În imaginile surprinse de o cameră de bord a unui autoturism din trafic se vede cum șoferița pierde controlul volanului, intră pe contrasens și se izbește de un alt autoturism ce venea din sens opus.În urma impactului, atât șoferița, cât și o pasageră au rămas încarcerate, iar șoferul din cealaltă mașină a suferit leziuni grave, toți trei fiind transportați la spital, unde au rămas internați.Poliția a deschis o anchetă pentru a se stabili cu exactitate cauza accidentului. Editor : A.P. Etichete: accident Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea... 3 Adrian Câciu: „La finalul acestei luni, lucrurile vor duce către un guvern majoritar și... 4 Un elev în vârstă de 9 ani din Focșani a devenit campion mondial la aritmetică mentală... 5 Bătăi la cozile pentru benzină, polițiști în stații peco și prioritate pentru oficialii...