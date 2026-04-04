Accident grav provocat de un șofer de 27 de ani, băut. În urma impactului, o roată s-a desprins și a lovit o femeie

Accident grav în Dolj. Un tânăr de 27 de ani, băut, a intrat cu mașina într-un copac, iar în urma impactului o roată s-a desprins și a lovit un pieton. Șoferul a fugit de la locul accidentului.

Accidentul a avut loc pe DN55 A, pe raza localității Bistreț din județul Dolj.

Șoferul, în vârstă de 27 de ani ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit de un copac de pe marginea șoselei.

În urma impactului, una dintre roțile autoturismului s-a desprins și a lovit o femeie în vârstă de 65 de ani, care se deplasa în zona respectivă. Femeia a ajuns la spital cu mai multe leziuni.

Polițiștii au deschis un dosar penal și l-au căutat pe șofer, pentru că acesta a fugit de la locul accidentului. Tânărul a fost găsit într-o localitate învecinată și a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind unul pozitiv.

Șoferul a ajuns și el la spital cu mai multe leziuni.

Editor : Alina Popescu

