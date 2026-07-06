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Accident grav provocat de un șofer în vârstă de 18 ani: Un adolescent de 16 ani a murit şi alţi 4 tineri au fost răniţi

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accident rutier
Foto cu caracter ilustrativ / Getty Images
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Un adolescent de 16 ani a decedat, iar alţi patru tineri au fost răniţi în urma unui accident rutier produs în noaptea de duminică spre luni pe DN 67D Rasoviţa, în comuna Leleşti, judeţul Gorj, după ce un autoturism condus de un tânăr de 18 ani a părăsit partea carosabilă şi a intrat într-un gard.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, din primele verificări efectuate la faţa locului de către poliţişti a reieşit că un tânăr de 18 ani, din municipiul Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 67D, din direcţia Runcu către Târgu Jiu, într-o succesiune de curbe, nu ar fi adaptat viteza la condiţiile de drum, ar fi părăsit partea carosabilă şi ar fi intrat în coliziune cu un gard.

"În urma impactului, conducătorul auto şi trei pasageri, cu vârste de 19 ani, respectiv de 14 ani şi 17 ani, din comuna Runcu, au suferit leziuni şi au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. De asemenea, un alt pasager, un tânăr de 16 ani, din municipiul Târgu Jiu, aflat în stop cardio-respirator la sosirea echipajelor de intervenţie, a fost supus manevrelor de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decedat", au transmis reprezentanţii IPJ Gorj.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză s-a întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Editor : A.P.

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