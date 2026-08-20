Accident în București: Un șofer a ajuns cu mașina în groapă, într-o zonă unde aveau loc lucrări Data publicării: 20.08.2026 11:45 Accident în București: Un șofer a ajuns cu mașina în groapă, într-o zonă unde aveau loc lucrări Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Accident miercuri seară în București. Un șofer a ajuns cu mașina într-o groapă, într-o zonă unde aveau loc lucrări. Topul cartierelor de lux din România: unde ajungi să plătești astăzi peste 5.500 euro/metru pătrat util. „E foarte scump!” Imagini controversate surprinse în Sectorul 2: o vânzătoare stradală pare că le oferă bani polițiștilor. Explicația autorităților „Miroase a gunoaie și gaze”. Peste 500 de reclamații în 24 de ore în București. Garda de Mediu a început controale Șoferul care a lovit cu mașina trei pietoni în centrul Brașovului a fost evaluat de o comisie medicală. Ce le-a spus anchetatorilor Românii, ultimii la accesul la medicamente inovatoare: întârzieri duble față de Europa și pacienți în pericol Dezastru agricol în sudul României: seceta și Dunărea secată lasă fermierii fără recoltă și fără bani. „Nu se mai poate face nimic” Caz revoltător într-un spital din Satu Mare: Un bărbat a fost cusut cu o bucată de lemn în obraz, de un medic ginecolog Un deţinut de la Penitenciarul Baia Mare a evadat. Ce i-a spus soția înainte ca bărbatul să fugă Documente ale Securității: Cum arătau cozile și lipsa alimentelor în România comunistă. „Rafturile sînt goale, nu ai ce cumpăra” Incidentul s-a întâmplat într-o zonă unde aveau loc lucrări. Acolo era pus un paravan, iar reparațiile erau semnalizate.Cel mai probabil, șoferul a pierdut controlul volanului din cauza faptului că se afla sub influența băuturilor alcoolice. Așa a ajuns direct în groapa adâncă de câțiva metri.Bărbatul a scăpat nevătămat, nu au fost rănite alte persoane.Ajunși la fața locului, polițiștii l-au testat cu alcooltestul, iar rezultatul a ieșit 0,96 alcoolemie per litru în aerul pur expirat.Bărbatul s-a ales acum cu un dosar penal și pagube însemnate la mașină. Poliția continuă verificările. Editor : A.P. Etichete: bucuresti accident Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Cum a ajuns un medic din Tulcea, specializat în oncologie şi hematologie pediatrică, să... 2 Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz: ambasador convocat... 3 Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni... 4 Cazul avionului chinez interceptat de avioane maghiare de luptă la granița cu România... 5 Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri de 50%...