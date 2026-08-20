Accident în București: Un șofer a ajuns cu mașina în groapă, într-o zonă unde aveau loc lucrări

Accident miercuri seară în București. Un șofer a ajuns cu mașina într-o groapă, într-o zonă unde aveau loc lucrări.

Incidentul s-a întâmplat într-o zonă unde aveau loc lucrări. Acolo era pus un paravan, iar reparațiile erau semnalizate.

Cel mai probabil, șoferul a pierdut controlul volanului din cauza faptului că se afla sub influența băuturilor alcoolice. Așa a ajuns direct în groapa adâncă de câțiva metri.

Bărbatul a scăpat nevătămat, nu au fost rănite alte persoane.

Ajunși la fața locului, polițiștii l-au testat cu alcooltestul, iar rezultatul a ieșit 0,96 alcoolemie per litru în aerul pur expirat.

Bărbatul s-a ales acum cu un dosar penal și pagube însemnate la mașină. Poliția continuă verificările.

Editor : A.P.