Accident în lanț la o trecere de pietoni din București: Un pieton a ajuns în stare gravă la spital

Un bărbat a fost lovit pe o trecere de pietoni și a ajuns în stare gravă la spital. A fost victima unui accident în lanț, cu trei mașini, care a avut loc în Sectorul 4 din București.

Din primele informații, bărbatul traversa pe la o trecere de pietoni nesemaforizată. Prima mașină a oprit regulamentar pentru a-i acorda prioritate. A fost lovită din spate de un al doilea vehicul care, la rândul lui, a fost lovit din spate de un al treilea autoturism. În urma impactului în lanț, pietonul a fost prins între un autoturism și gardul de la linia de tramvai.

"Duminică, în jurul orei 22:40, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe Şoseaua Olteniţei. Din primele informaţii, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 21 de ani, care se deplasa pe Şoseaua Olteniţei dinspre Bulevardul Constantin Brâncoveanu către Calea Şerban Vodă, în dreptul staţiei STB 'Cimitirul Şerban Vodă' ar fi oprit la trecerea pentru pietoni pentru a acorda prioritate pietonilor", a informat, luni, Brigada Rutieră a Capitalei.

În momentul opririi, maşina ar fi fost lovită în partea din spate de un autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 24 de ani, care, la rândul său, ar fi fost lovit în partea din spate de un autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 32 de ani.

"Din impact, primul autovehicul a fost proiectat către înainte şi a accidentat tânărul în vârstă de 21 de ani, care traversa partea carosabilă pe la trecerea pentru pietoni. În urma accidentului, a rezultat rănirea pietonului care a fost transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale", a precizat sursa citată.

Şoferii au fost testaţi cu aparatele Alcooltest şi DrugTest, rezultatele indicate fiind "zero", respectiv negativ.

Poliţiştii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

