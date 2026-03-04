Live TV

Video Accident în lanţ pe DN 3 la ieşirea din Constanţa. Mai multe ambulanțe au fost mobilizate la fața locului

accident
Accident în lanţ pe DN 3 la ieşirea din Constanţa.

Un accident rutier în lanţ a avut loc miercuri, pe DN 3, între municipiul Constanţa şi Valu lui Traian, în apropierea accesului pe autostrada A4, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea".

Mai multe ambulanţe au fost mobilizate la faţa locului.

„Accident rutier pe DN 3, în apropiere de ieşirea pe A4. Intervin Detaşamentul Palas cu o autospecială de stingere incendii, un echipaj SMURD B şi patru ambulanţe de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean. La locul intervenţiei au fost găsite nouă autoturisme implicate în accidentul rutier cu 13 persoane implicate. Până la sosirea forţelor de intervenţie au mai fost implicate încă cinci autoturisme”, a transmis ISU "Dobrogea".

