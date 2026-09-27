Accident la 140 km/h în Cluj-Napoca. Imagini filmate cu câteva clipe înainte de tragedia de la podul IRA Data actualizării: 27.09.2026 15:56 Data publicării: 27.09.2026 15:56 Foto; Captură Video Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google La Cluj-Napoca, un bărbat a murit după ce a intrat cu mașina într-un stâlp de electricitate. Șoferul ar fi condus cu 140 km/h în localitate și a pierdut controlul volanului. Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 27 septembrie Mașină în flăcări pe DN1. Imagini cu șoferul care cere disperat ajutor, dar minute în șir nu oprește nimeni Imagini spectaculoase de la Paris. Sute de mii de oameni l-au întâmpinat pe Papa Leon al XIV-lea Ce spune Ciprian Ciucu despre șansele ca Guvernul Mureșan să treacă de Parlament Kiwano, „castravetele cu coarne” din Africa, crește la Buzău. Se vinde cu 10 lei bucata și rezistă jumătate de an Orășenii care se încălzesc la gura sobei. Cum arată, în 2026, viața la bloc cu sobe pe lemne: „Umplu o sacoșă, am urcat cu ele” Ce spune directoarea unui cunoscut liceu din București despre reintroducerea uniformei școlare obligatorii Surpriză în prognoza meteo pentru octombrie: temperaturi de 25 de grade, dar dimineți reci Cum ar vota românii dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare (sondaj) Un bărbat de 33 de ani a murit în urma unui accident rutier produs pe un pod din Cluj-Napoca, informează jurnalistul Digi24 Bianca Timiș.Bărbatul ar fi condus cu 140 km/h.Au apărut și primele imagini surprinse de pe camerele de supraveghere din zonă, cu momentele de dinaintea tragediei de la podul IRA. În imagini se vede foarte clar cum mașina circula cu viteză, iar la scurt timp, într-o curbă ușoară, șoferul pierde controlul volanului, mașina a supravirat și ajunge să lovească un stâlp.În urma impactului, bărbatul a rămas încarcerat în autoturism.Pompierii au intervenit cu două autospeciale de descarcerare și un echipaj SMURD, însă salvatorii, deși au reușit să ajungă repede la victimă, nu au mai putut face nimic pentru a salva viața.Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul. Editor : Sebastian Eduard Etichete: cluj-napoca accident pod ira Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Reacția lui Radu Miruță, după ce a stat o oră în trafic pe Valea Oltului: „Patru oameni... 2 Agenția rusă de stat RIA Novosti a publicat numele viitorului stat care ar urma să fie... 3 WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia a declarat la o cină, înainte de căderea Guvernului... 4 Care este pensia minimă în 2026 dacă ai cotizat 15 ani. De ce suma primită poate fi... 5 Mai mulți senatori americani îl îndeamnă pe Trump să retragă invitația adresată lui Putin...