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Accident la 140 km/h în Cluj-Napoca. Imagini filmate cu câteva clipe înainte de tragedia de la podul IRA

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Masina CJ
Foto; Captură Video
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La Cluj-Napoca, un bărbat a murit după ce a intrat cu mașina într-un stâlp de electricitate. Șoferul ar fi condus cu 140 km/h în localitate și a pierdut controlul volanului.

Un bărbat de 33 de ani a murit în urma unui accident rutier produs pe un pod din Cluj-Napoca, informează jurnalistul Digi24 Bianca Timiș.

Bărbatul ar fi condus cu 140 km/h.

Au apărut și primele imagini surprinse de pe camerele de supraveghere din zonă, cu momentele de dinaintea tragediei de la podul IRA.

În imagini se vede foarte clar cum mașina circula cu viteză, iar la scurt timp, într-o curbă ușoară, șoferul pierde controlul volanului, mașina a supravirat și ajunge să lovească un stâlp.

În urma impactului, bărbatul a rămas încarcerat în autoturism.

Pompierii au intervenit cu două autospeciale de descarcerare și un echipaj SMURD, însă salvatorii, deși au reușit să ajungă repede la victimă, nu au mai putut face nimic pentru a salva viața.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.

Editor : Sebastian Eduard

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