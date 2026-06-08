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Video Accident la circ, în Slatina: un acrobat a fost aruncat în public

Data publicării:
circsl
Foto: Captură video

Un acrobat de la circ a fost aruncat de pe o roată, direct în public, în timpul unui spectacol de circ la Slatina.

Bărbatul a căzut peste un spectator din primul rând. Tot momentul a fost filmat și la scurt timp a devenit viral pe rețelele sociale.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma incidentului.

Editor : B.E.

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