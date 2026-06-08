Un acrobat de la circ a fost aruncat de pe o roată, direct în public, în timpul unui spectacol de circ la Slatina.

Bărbatul a căzut peste un spectator din primul rând. Tot momentul a fost filmat și la scurt timp a devenit viral pe rețelele sociale.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma incidentului.

Editor : B.E.