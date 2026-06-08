Video Accident la circ, în Slatina: un acrobat a fost aruncat în public Data publicării: 08.06.2026 16:39 Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Foto: Captură video Un acrobat de la circ a fost aruncat de pe o roată, direct în public, în timpul unui spectacol de circ la Slatina. Momentul în care un avion se prăbușește în Republica Dominicană Ilie Bolojan, după discuțiile cu Eugen Tomac: „Un Guvern care nu are o susținere explicită nu e o soluție pentru România” Proteste la MIPE față de legea salarizării: „Fondurile europene nu se absorb singure” Bărbatul care a împușcat patru persoane în Lupeni, reținut. Una dintre victime este în stare instabilă Tanczos Barna, despre legumele din Turcia vândute ca produse românești: Vor mai fi comercianți care să vină cu practici neloiale Christian Eriksen s-a prăbușit în timpul meciului Danemarca – Ucraina. El era să moară, pe teren, în 2021 Tanczos Barna: Cele mai instabile sunt guvernele care nu au prim-ministru un preşedinte de partid Chirițoiu, despre băncile amendate pentru manipularea ROBOR: Au făcut prea mult schimb de informații Bărbatul a căzut peste un spectator din primul rând. Tot momentul a fost filmat și la scurt timp a devenit viral pe rețelele sociale.Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma incidentului. Editor : B.E. Etichete: slatina circ Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai combativ membru... 2 Condițiile impuse de Rusia pentru un acord de pace cu Ucraina. Serghei Lavrov: „Sunt... 3 Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul... 4 Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor, după ce numele său a fost vehiculat... 5 Conflictul intern de care Putin se teme cel mai mult: De ce a ajuns regimul de la Kremlin...