Două persoane au ajuns la spital după ce un microbuz cu şase pasageri s-a răsturnat duminică, în localitatea Sârca, din judeţul Iaşi.

„În localitatea Sârca, comuna Bălţaţi, s-a produs un accident rutier în care a fost implicat un microbuz, răsturnat în afara părţii carosabile. În autovehicul se aflau şase persoane”, informează ISU Iaşi.

La locul evenimentului au intervenit o autospecială de intervenţie şi stingere (ASAS), o autospecială de descarcerare, un echipaj de prim ajutor calificat (EPA), precum şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi.

Persoanele implicate au fost evaluate medical la faţa locului. În urma evaluării, două persoane au necesitat transportul la spital pentru investigaţii şi îngrijiri medicale de specialitate.

„Cazul a rămas în atenţia autorităţilor abilitate pentru stabilirea împrejurărilor şi cauzelor producerii accidentului”, precizează ISU Iaşi.

Editor : B.E.