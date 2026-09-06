Live TV

Video Accident la Sârca, Iași, cu un microbuz în care erau șase oameni: doi răniți au fost duși la spital după ce autovehiculul s-a răsturnat

Data actualizării: Data publicării:
whatsapp-image-2026-09-06-at-09-51-56
Foto: ISU Iași
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Două persoane au ajuns la spital după ce un microbuz cu şase pasageri s-a răsturnat duminică, în localitatea Sârca, din judeţul Iaşi.

„În localitatea Sârca, comuna Bălţaţi, s-a produs un accident rutier în care a fost implicat un microbuz, răsturnat în afara părţii carosabile. În autovehicul se aflau şase persoane”, informează ISU Iaşi.

La locul evenimentului au intervenit o autospecială de intervenţie şi stingere (ASAS), o autospecială de descarcerare, un echipaj de prim ajutor calificat (EPA), precum şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi.

Persoanele implicate au fost evaluate medical la faţa locului. În urma evaluării, două persoane au necesitat transportul la spital pentru investigaţii şi îngrijiri medicale de specialitate.

„Cazul a rămas în atenţia autorităţilor abilitate pentru stabilirea împrejurărilor şi cauzelor producerii accidentului”, precizează ISU Iaşi.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sfântul Zaharia 2026. Sursă Foto Getty Images
1
Sărbătoare importantă în calendarul ortodox pe 5 septembrie. Cine își serbează onomastica...
carte de identitate inquam octav ganea
2
Funcţionar de la Evidenţa Persoanelor, arestat la domiciliu. Este acuzat că primea bani...
Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev.
3
Ambasada Moscovei la București: „Ameninţarea la adresa României nu vine din Rusia, ci din...
Ninsoare abundentă în București.
4
Cât de mult va ninge la iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este...
nicusor dan inquam george calin
5
Nicușor Dan are un nume-surpriză pe lista pentru funcția de premier. Condițiile PSD și...
După ce declarațiile lui au stârnit ”valuri” în Italia, Cristi Chivu a încercat să lămurească: ”M-am săturat de tot”
Digi Sport
După ce declarațiile lui au stârnit ”valuri” în Italia, Cristi Chivu a încercat să lămurească: ”M-am săturat de tot”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
whatsapp-image-2026-09-06-at-08-12-51-1
Accident rutier în Timiș: un șofer a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu mașina la un sens giratoiu în Ghiroda
targa cu pacient
Băieţel român în vârstă de 6 ani, victima unui accident în Budapesta, a fost adus în ţară înainte de a fi deconectat de la aparate
poze incendiu accident sursa ISU Suceava 050926 (3)
Tragedie în Suceava: doi adolescenți au murit arși de vii într-un accident auto, după ce au folosit o mașină fără să aibă permis
trotineta electrica profimedia-1109250386
Copil de 9 ani pe trotinetă electrică, accidentat grav după ce a fost acroșat de un camion
ambulanta smurd
Primarul comunei hunedorene Băița a murit după ce a fost prins sub un tractor răsturnat
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-06-30 102743
Un fost șef al MI6 consideră că o pace durabilă în Ucraina este...
nicusor dan diplomati 2
Nicușor Dan ar putea desemna luni premierul. Ce condiții pune pentru...
Trilateral Russia-US-Ukraine Talks In Geneva
Emisarii lui Donald Trump sunt așteptați astăzi la Kiev. Steve...
cancelarie 170911_AN_SCOLAR_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea (1)
Deficit de profesori în școli. Min. Educației spune care sunt...
Ultimele știri
Moscova nu exclude posibilitatea unui summit trilateral între președinții Rusiei, SUA și Chinei. Ce spune adjunctul lui Lavrov
Atacuri reciproce între Rusia și Ucraina. Un punct de trecere a frontierei de la granița cu România, lovit de dronele Moscovei
Podul Basarab se redeschide după aproape trei luni de lucrări. Ciprian Ciucu: Reparațiile vor continua
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii au parte de noroc și vești bune în săptămâna 7-13 septembrie 2026. O șansă sau o întâlnire poate...
Cancan
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Fanatik.ro
Șase transferuri pentru CFR Cluj! Billel Omrani, marea surpriză a lui Marius Șumudică
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
De ce l-au refuzat ultraşii pe Ianis Zicu antrenor la FCSB. Gigi Mustață, dezvăluiri după derby: “Noi nu...
Adevărul
Banii pentru biserici, din buzunarul statului sau al credincioșilor? Modelul german, propus și în România
Playtech
Orașul care a devenit esențial pentru NATO și economia României. Miliardele investite îi schimbă complet...
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru: ”copilul” lui Vladimir Putin a fost interzis!
Pro FM
"Doar piercinguri și păr albastru". Fiica lui Kanye West are 13 ani și știe ce vrea de la viață: "Nu mă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Soția lui Ben Stiller a rupt tăcerea despre presiunile de la Hollywood. I s-a cerut să slăbească pentru un...
Adevarul
Cum s-a transformat Amara din stațiune cu hoteluri de 1100 de locuri într-o ruină uitată. Antropolog: „Lumea...
Newsweek
Pensionar a primit o pensie de doar 4.100 lei. Nu i-au valorificat 17 ani de grupa a II-a. Ce poate face?
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se poate întâmpla dacă folosești produse de înfrumusețare expirate. Lucrurile la care să fii atent, pe...
Digi Animal World
O femeie a fost „jefuită” de un leu! Animalul i-a furat geanta de 1.800 de dolari în timp ce aceasta era în...
Film Now
Sandra Bullock, declarație rară despre viața amoroasă, la trei ani de la moartea iubitului. Ce i-a spus fiica...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”