Video Accident la Stroești, în județul Iași: un rănit, după ce un microbuz a ieșit de pe șosea Data publicării: 24.12.2025 09:37 Foto: ISU Iași via News.ro O persoană a fost rănită miercuri dimineaţă, după ce un microbuz care făcea curse internaţionale a părăsit partea carosabilă, în localitatea Stroeşti, din judeţul Iaşi. Horațiu Potra află astăzi dacă va fi liber de Crăciun, o decizie fiind așteptată la ÎCCJ. Procurorii cer menținerea arestului Metoda folosită de un bărbat ca să fure un seif cu 40.000 euro dintr-o locuință din Cluj-Napoca Capelă din București cu figuri legionare: 1/3 din suma pentru picturi, acoperită de statul român. Ce spune Secretariatul pentru Culte Se înăspresc controalele la concediile medicale. Ministrul Rogobete anunță o ordonanță de urgență în acest sens Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională din august, anunță ministrul Rogobete „Ordonanța Trenuleț” a fost adoptată de Guvern. Care sunt principalele măsuri CSM a transmis prima analiză a chestionarului aplicat judecătorilor: 98% dintre respondenți au resimțit o campanie împotriva justiției Alexandru Rogobete, despre programul pentru pacienți oncologici: „Vor fi îngrijiri paliative la domiciliu decontate de Min. Sănătății” Primele imagini cu tavanul prăbușit de la piscina interioară a hotelului din Sibiu „Accident rutier, un microbuz cu 7 persoane care efectua curse internţtionale a ieşit in decor iî loalitatea Stroesti (UAT Todiresti)”, anunţă ISU Iaşi.În urma accidentului, un bărbat de aproximativ 40 de ani, a fost rănit, el fiind conştient.Restul persoanelor s-au autoevacuat.La accident au intervenint o Autospecială de Stingere a Incendiilor cu Apă şi Spumă, un echipaj de prim ajutior din cadrul Secţiei Paşcani cu 8 cadre şi o ambulanţă SAJ. Editor : B.E. Etichete: microbuz accident auto judetul iasi stroesti Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de... 2 România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe... 3 Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim... 4 Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest... 5 Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...