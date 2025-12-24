Live TV

Data publicării:
accident auto stroesti iasi 24 decembrie
Foto: ISU Iași via News.ro

O persoană a fost rănită miercuri dimineaţă, după ce un microbuz care făcea curse internaţionale a părăsit partea carosabilă, în localitatea Stroeşti, din judeţul Iaşi.

„Accident rutier, un microbuz cu 7 persoane care efectua curse internţtionale a ieşit in decor iî loalitatea Stroesti (UAT Todiresti)”, anunţă ISU Iaşi.

În urma accidentului, un bărbat de aproximativ 40 de ani, a fost rănit, el fiind conştient.

Restul persoanelor s-au autoevacuat.

La accident au intervenint o Autospecială de Stingere a Incendiilor cu Apă şi Spumă, un echipaj de prim ajutior din cadrul Secţiei Paşcani cu 8 cadre şi o ambulanţă SAJ.

Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...