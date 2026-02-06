Accident mortal în București. Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un tramvai

Accident mortal joi seară, în București. Un bărbat de 70 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un tramvai.

Accidentul a avut loc pe Șoseaua Colentina, din Sectorul 2.

Potrivit polițiștilor, victima traversa strada în momentul în care a fost accidentată. Medicii chemați prin 112 nu au mai putut face nimic pentru a salva victima.

Vatmanul a fost testat și nu consumase alcool.

Acum se fac cercetări pentru a stabili exactit cum s-a produs accidentul.

Editor : A.P.