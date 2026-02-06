Accident mortal în București. Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un tramvai Data publicării: 06.02.2026 08:18 Accident mortal în București. Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un tramvai Accident mortal joi seară, în București. Un bărbat de 70 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un tramvai. Accidentul a avut loc pe Șoseaua Colentina, din Sectorul 2.Potrivit polițiștilor, victima traversa strada în momentul în care a fost accidentată. Medicii chemați prin 112 nu au mai putut face nimic pentru a salva victima.Vatmanul a fost testat și nu consumase alcool.Acum se fac cercetări pentru a stabili exactit cum s-a produs accidentul. Daniel Băluță îl contrazice pe Nicușor Dan în privința bugetelor locale. Ce spune despre referendumul din București Un irlandez de 22 de ani, înjunghiat de un prieten de aceeaşi naţionalitate într-un apartament închiriat în Bucureşti Alex Găvan: După adoptarea metodologiei, pădurea de la Băile Felix va face parte din centura verde a municipiului Oradea Momentul accidentului de pe DN6, soldat cu șapte morți Drumuri pline de gropi, aglomerație în service-urile auto din toată țara. Cât poate ajunge să coste reparația unei mașini Problema traficului, rezolvată cu AI. Soluția testată de un mare oraș din România, pentru a reduce aglomerația Ținta Ministerului Apărării pentru angajări în Armată: 2.000 de voluntari în 2026. Câți își dorește Radu Miruță în 2027 Robert Negoiță, 22 de ani în politică și o avere impresionantă. Portretul controversatului primar de la Sectorul 3 DNA, sesizat de MApN, în urma unui control la Batalionul 52 Geniu Tisa de la Satu Mare Editor : A.P. Etichete: bucuresti tramvai accident Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul... 2 Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor... 3 Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis... 4 Negocieri la Abu Dhabi. Rusia a venit cu o nouă condiție imposibil de acceptat de către... 5 Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...