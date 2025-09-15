Accident mortal în Bulgaria în care au fost implicate trei mașini cu numere de România. Doi oameni au murit pe loc

Un accident mortal a avut loc duminică după-amiaza în Bulgaria, în care au fost implicate trei mașini cu numere de România. S-a întâmplat în apropiere de localitatea Veliko Târnovo, aflată la 100 de km de granița cu țara noastră. Doi oameni au murit.

Cel mai probabil, impactul a avut loc pe fondul vitezei peste limita de 60 km/h impusă pe sectorul respectiv de drum și a unei depășiri imprudente.

Mașina care a vrut să depășească alte două vehicule a intrat în plin într-un camion care venea din sens opus și a ricoșat în celelalte două autovehicule, conform unor surse citate de jurnaliștii bulgari.

Un bărbat și o femeie au murit pe loc.

