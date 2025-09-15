Live TV

Accident mortal în Bulgaria în care au fost implicate trei mașini cu numere de România. Doi oameni au murit pe loc

Data publicării:
accident
Accident mortal în Bulgaria în care au fost implicate trei mașini cu numere de România. Foto: tritegrada.eu

Un accident mortal a avut loc duminică după-amiaza în Bulgaria, în care au fost implicate trei mașini cu numere de România. S-a întâmplat în apropiere de localitatea Veliko Târnovo, aflată la 100 de km de granița cu țara noastră. Doi oameni au murit.

Cel mai probabil, impactul a avut loc pe fondul vitezei peste limita de 60 km/h impusă pe sectorul respectiv de drum și a unei depășiri imprudente.

Mașina care a vrut să depășească alte două vehicule a intrat în plin într-un camion care venea din sens opus și a ricoșat în celelalte două autovehicule, conform unor surse citate de jurnaliștii bulgari.

Un bărbat și o femeie au murit pe loc.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0953970736
1
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
basescu ID263356_INQUAM_Photos_Elena_Covalenco
2
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin...
Radoslaw Sikorski face declaratii
3
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
femeie cu o umbrela
5
HARTA Avertizare de vreme rea. Cod galben de furtuni și vânt puternic în mai multe zone...
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în vestiar
Digi Sport
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în vestiar
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
resturi de drona gheran prabusita la tulcea, plauru
Provocarea de la granița României: De câte ori au ajuns la noi în...
Traian Băsescu pe strada
Traian Băsescu critică reacția României în cazul dronei rusești...
guvernatorul spencer cox sustine o conferinta de presa
Ultimele detalii din ancheta asasinării lui Charlie Kirk. Ce spun...
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Foto: Profimedia
Președintele Poloniei a aprobat desfășurarea de trupe aliate pe...
Ultimele știri
Cât au costat valurile de caniculă, seceta şi inundaţiile din vara anului 2025 din Europa și care au fost cele mai afectate țări
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează dronele rusești cu avioane MiG-29 din era sovietică
Cum a fost tratată o femeie, care a primit un diagnostic greu de acceptat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
drona bulgaria
O dronă de proveniență necunoscută a fost găsită pe o plajă din Bulgaria. Autoritățile de la Sofia investighează cazul
drona gasita pe o plaja din bulgaria
Generalul (r) Virgil Bălăceanu, despre drona găsită pe o plajă din Bulgaria: Ar trebui să ne obișnuim cu așa ceva
batran
Bulgaria și România, la coada clasamentului privind speranța de viață din UE. Ce state membre se află pe primele locuri
Secretarul general adjunct al NATO, Radmilla Shekerinska
Exerciții NATO în Bulgaria. Se simulează prăbușirea unui tunel peste mai multe mașini, pentru testarea reacției salvatorilor
Portugal, Lisbon, Bairro Alto district, Elevador da Gloria, funicular
A venit raportul preliminar privind tragicul accident al funicularului Gloria din Lisabona. Ce a dus la producerea dezastrului
Partenerii noștri
Pe Roz
Irina Columbeanu, pe urmele mamei sale. Grațioasă și sigură pe ea, a defilat ca model la Cluj și a savurat...
Cancan
BREAKING! Haos pe cursa TelAviv – Otopeni: 30 de pasageri s-au luat la bătaie. Ce s-a întâmplat după...
Fanatik.ro
Ce avere are, de fapt, George Ţucudean. Fostul fotbalist devenit milionar vrea să construiască un castel...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Cu ce se ocupă Rebecca, fiica Anamariei Prodan și din ce face bani. Impresara și-a dorit o cu totul altă...
Adevărul
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia. „Știu pe cineva care a murit din...
Playtech
Ce evită bucătarii celebri să comande la restaurante. Este mereu acelaşi preparat
Digi FM
Se filma la volan, în timp ce cânta o piesă a lui Britney Spears, dar a prins momentul când s-a răsturnat cu...
Digi Sport
Cum i-a schimbat Arnold Schwarzenegger viața Nadiei Comăneci: "Îl vedeam deseori"
Pro FM
"Am luat bătaie cu mătura la prima oră". Lidia Buble, agresată în București, în timp ce făcea un gest frumos...
Film Now
Russell Crowe, relaxare la bustul gol pe o plajă din Spania, alături de iubita tinerică. Nu mai are mușchii...
Adevarul
Schengen după șase luni: Ce s-a schimbat în transporturile din România
Newsweek
Ministrul muncii vrea schimbări la pensie pentru 2.300.000 pensionari. Ce rol vor juca băncile?
Digi FM
Operație ca într-un film SF. Un dinte i-a fost implantat în ochi și și-a recuperat vederea după 20 de ani de...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Sharon Stone, despre momentul tensionat cu Robert De Niro în timpul filmărilor la „Casino”: „Știe cum să te...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea