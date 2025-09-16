Live TV

Accident mortal în Hunedoara: Un șofer a lovit două mașini parcate, după care a intrat, în plin, într-o alta care circula regulamentar

Data publicării:
accident
Un accident grav a avut loc luni noapte într-o localitate din județul Hunedoara.

Un accident grav a avut loc luni noapte într-o localitate din județul Hunedoara. Un om și-a pierdut viața și alți trei au fost răniți, după ce mașinile în care se aflau s-au izbit frontal.

Potrivit presei locale, șoferul unuia dintre autoturisme, un bărbat în vârstă de 63 de ani, a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens. A lovit două mașini parcate, după care a intrat, în plin, într-o altă mașină care circula regulamentar.

Bărbatul și-a pierdut viața în drum spre spital.

Șoferul celeilalte mașini, un cetățean italian în vârstă de 71 de ani, a fost rănit grav. Atât el cât și doi pasageri au avut nevoie de spitalizare.

