Accident mortal pe autostrada A7: Imaginile surprinse de o cameră de bord a unei mașini aflate în trafic

Accident mortal pe autostrada A7.

Accident grav pe autostrada A7. Un om a murit și alți doi au fost răniți marți, după ce două mașini s-au ciocnit violent. Întregul accident a fost surprins de o cameră de bord a unei alte mașini aflate în trafic.


În imaginile surprinse de o cameră de bord se observă cum un autovehicul care circula dinspre Focșani către Buzău lovește din spate o dubă, apoi se răstoarnă. Trei persoane au fost implicate în accidentul de ieri de pe autostrada A7, între Râmnicu Sărat și Buzău.

Doi șoferi au fost răniți, iar un pasager de 92 de ani din Galați a decedat.

Răniții au fost preluați de echipajele medicale, iar potrivit poliției, în coliziune au fost implicate două mașini conduse de șoferi de 66 și 82 de ani, din Vaslui și Buzău.

Traficul a fost complet blocat pe sensul Râmnicu Sărat - Buzău, la kilometrul 91, apoi reluat.

Polițiștii au deschis dosar penal și continuă cercetările.

Editor : A.P.

