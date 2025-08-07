Live TV

Accident mortal provocat de elevul unei şcoli de Poliţie, care a condus băut. Procurorii cer arestarea preventivă a tânărului

Data publicării:
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Sursa foto: Inquam Photos / Cosmin Enache

Un tânăr de 19 ani din judeţul Bistriţa-Năsăud, elev al unei şcoli de Poliţie, a fost reţinut, fiind formulată propunere de arestare preventivă, după ce a condus autoturism în timp ce era băut, provocând un accident în urma căruia un elev de liceu a murit.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud au anunţat, joi, că un tânăr de 19 de ani a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Năsăud cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru ucidere din culpă şi conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, fapte săvârşite în concurs. Anterior, el a fost reţinut de organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud - Serviciul Rutier, pentru 24 de ore.

”În fapt, s-a reţinut că la data de 21.07.2025, în jurul orei 04.30, un bărbat în vârstă de 19 ani, elev al unei şcoli de poliţie şi aflat în timpul liber la acel moment, a condus un autoturism în care se mai aflau în calitate de pasageri un bărbat de 18 ani pe scaunul din dreapta faţă şi respectiv un bărbat de 20 ani pe bancheta din spate, într-o localitate din judeţul Bistriţa-Năsăud, iar la intrarea pe un podeţ din beton, pe fondul neadaptării vitezei la condiţiile de drum şi al consumului de alcool, a acroşat cu partea dreaptă a autoturismului capătul din dreapta al podeţului, iar apoi autoturismul şi-a continuat deplasarea, a părăsit partea carosabilă spre stânga şi s-a răsturnat în afara carosabilului, într-un mal de pământ”, a transmis Parchetul, citat de news.ro.

În urma accidentului, tânărul de 18 ani, elev de liceu, care se afla în dreapta şoferului, a murit, iar pasagerul din spate şi şoferul au fost răniţi.

”Conform buletinului de analiză toxicologică emis în cauză de SJML Bistriţa-Năsăud, inculpatul avea la ora recoltării mostrelor biologice o îmbibaţie alcoolică de 1,24 g%o alcool pur în sânge (proba 1-ora 06:40) şi 0,98 g%o alcool pur în sânge (proba 2-ora 07:40).

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud, în vederea probării faptelor.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ion Iliesc alb negru
1
Ion Iliescu a murit la vârsta de 95 de ani. Programul oficial al funeraliilor de stat...
militari ucraineni
2
Aproape 30.000 de dezertori au revenit în armata Ucrainei, după promulgarea unei legi de...
ilie bolojan consultari primari crop foto guvernul romaniei
3
Guvernul ia în calcul creșterea cu 70% a taxelor locale. Ce alte măsuri sunt prevăzute...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
4
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
fulger si nori de furtună
5
Alertă de vijelii puternice, ploi și grindină în patru județe din țară. Alte 11 și...
Surpriză uriașă! Revine în televiziune și va prezenta o emisiune la care nu s-ar fi gândit nimeni
Digi Sport
Surpriză uriașă! Revine în televiziune și va prezenta o emisiune la care nu s-ar fi gândit nimeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde...
FUNERALII ION ILIESCU LA COTROCENI
Funeraliile lui Ion Iliescu: Fostul președinte este condus azi pe...
Donald Trump și Vladimir Putin
Oficial de la Kremlin: Putin și Trump se vor întâlni „în următoarele...
Spitalul Floreasca
Coordonatorul demis al Centrului de Arși de la Floreasca amenință...
Ultimele știri
Șefa serviciilor secrete din SUA crede în extratereștri. „Vom spune adevărul”
De la „Superman”, la „vânătoarea” de imigranți. Actorul din seria TV „Lois & Clark” devine agent ICE: „Avem un sistem disfuncțional”
Secetă record în Europa. România se numără printre țările cele mai afectate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
masini de politie
Imagini șocante: Două femei, lovite pe trotuar de un șofer care a pierdut controlul unei mașini sport
masina cazuta in raul olt pe valea oltului
Accident pe Valea Oltului: o mașină a căzut în râul Olt. Traficul rutier, restricționat pe DN7
BUCURESTI - EXERCITIUL SEISM 2025-CONVEX-3 - 21 IUN 2025
Un copil de 5 ani a murit după ce a căzut într-o fosă septică a căminului cultural
profimedia-1025597176
Tesla, considerată parțial vinovată pentru un accident fatal. Mașina folosise pilotul automat. Ce daune va plăti firma lui Musk
accident
Doi români, mamă și copil, răniţi într-un accident în Bulgaria, transferaţi de urgenţă la Bucureşti cu un elicopter Black Hawk
Partenerii noștri
Pe Roz
Ion Iliescu și Nina erau împreună de la 18 ani. Nu au avut copii, deși ar fi vrut. Ce meserie a avut fosta...
Cancan
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Fanatik.ro
Revoltă la înmormântarea lui Ion Iliescu. Funeraliile fostului președinte închid total cimitirul: ”Dacă aveam...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură...
Adevărul
1.000 de oameni ar putea fi trimiși în spațiu, într-o cutie de metal, pentru 250 de ani. „Nu se va mai...
Playtech
Cum a apărut Viorica Dăncilă la înmormântarea lui Ion Iliescu! A atras toate privirile, detaliul neaşteptat...
Digi FM
Ce avere a lăsat Ion Iliescu și cine moștenește totul. Fostul președinte beneficia de o pensie de lux 
Digi Sport
Cora Schumacher i-a lăsat pe toți cu gura căscată. A spus de ce nu renunță la numele fostului soț
Pro FM
Boala de care suferă Mădălina Ghenea, la 38 de ani. Afecțiunea este adesea nediagnosticată: „Mă simt extrem...
Film Now
Producătorul „Titanic” dezvăluie de ce Matthew McConaughey nu a primit rolul lui Jack Dawson: „Accentul nu a...
Adevarul
Generalul Voinea, dezvăluire incendiară despre Ion Iliescu: „Era anchetat penal în decembrie 1989, dar îl...
Newsweek
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță
Digi FM
Reîntâlnire miraculoasă după aproape 80 de ani. O femeie și-a descoperit fratele despre care nu știa că există
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Lupta violentă dintre un rechin-ciocan și o pisică de mare, filmată lângă țărmul Floridei. Momentul a devenit...
Film Now
VIDEO. Ce mesaj dulce îi transmitea Brad Pitt mamei sale chiar cu câteva săptămâni înainte ca ea să se stingă...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”