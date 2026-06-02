Accident mortal pe un drum din județul Iași. Atenție, sunt imagini cu puternic impact emoțional! O camera de bord a surprins momentul în care un autoturism se izbește frontal de un TIR.

Mașina era condusă de un șofer de 82 de ani care a pierdut controlul direcției într-o curbă, a intrat pe contrasens și s-a izbit de TIR-ul care circula regulamentar.

În urma impactului extrem de violent, șoferul de 82 de ani a murit. O altă persoană care se afla în mașină a suferit răni și a fost transportată la spital.

Polițiștii au deschis o anchetă, iar una dintre ipotezele luate în calcul este că șoferul ar fi adormit la volan.

