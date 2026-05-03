Accident mortal: Un șofer în vârstă de 35 de ani a murit, după ce s-a izbit cu mașina de un stâlp de electricitate și l-a rupt în două

Accident mortal pe o stradă din Câmpulung. Un șofer de 35 de ani a murit după ce s-a izbit cu mașina de un stâlp de electricitate. Impactul a fost atât de puternic, încât stâlpul de beton s-a rupt în două. În mașină se mai afla o persoană care a supraviețuit.

Tragedia a avut loc pe o stradă de la marginea orașului Câmpulung. La fața locului au intervenit mai multe echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, imediat după ce au primit apelul în care au fost anunțați că o mașină s-a izbit frontal de un stâlp de electricitate.

Mașina a fost distrus aproape în totalitate.

În acest autoturism se aflau doi bărbați. Pentru unul dintre aceștia, salvatorii nu au mai putut face nimic. A fost resuscitat minute bune, însă în cele din urmă a fost declarat decesul.

O anchetă în desfășurare pentru a se stabili cu exactitate cauza producerii acestui accident.

