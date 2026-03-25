Foto Accident pe A1 București - Pitești: un camion cu nisip s-a răsturnat la kilometrul 24, traficul este îngreunat pe ambele sensuri

Camion cu nisip răsturnat la com 24 pe A1, sensul spre București. Foto ISU Giurgiu

Traficul rutier se desfăşoară cu dificultate, miercuri după-amiază, pe ambele sensuri ale autostrăzii A1 Bucureşti – Piteşti, la kilometrul 24, după ce un camion încărcat cu nisip care se îndrepta spre Capitală s-a răsturnat, în zona localităţii Bolintin-Deal, judeţul Giurgiu, lovind glisiera mediană. În urma accidentului, încărcătura camionului s-a împrăştiat pe carosabil, fiind formate coloane de maşini în ambele direcţii. Șoferul autocamionului rămăsese încarcerat, dar a fost scos de echipele de intervenție din vehiculul răsturnat și a fost dus la spital.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a anunţat că pe autostrada A 1 Bucureşti – Piteşti, la kilometrul 24, în zona localităţii Bolintin-Deal, judeţul Giurgiu, şoferul unui autocamion încărcat cu nisip, care se deplasa către Capitală, a pierdut controlul direcţiei şi s-a răsturnat pe carosabil, lovind glisiera mediană. Bărbatul în vârstă de 54 de ani a fost descarcerat de pompieri și transportat la spital.

Circulaţia rutieră este restricţionată pe benzile 2 ale ambelor sensuri de mers, desfăşurându-se cu dificultate pe primele benzi, în condiţiile în care este împrăştiat nisip pe suprafaţa carosabilă.

Potrivit sursei citate, valorile de trafic sunt ridicate, fiind formate coloane de autovehicule în ambele direcţii.

Potrivit ISU Giurgiu, la faţa locului au ajuns pompierii din cadrul Detaşamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD, una a Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi un echipaj de Poliţie. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar cazul a rămas în atenţia Poliţiei pentru cercetări.

