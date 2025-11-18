Live TV

Patru persoane au fost rănite marți dimineață după ce două autoturisme s-au ciocnit, unul dintre ele fiind proiectat pe trotuar, în zona unei staţii de autobuz de pe Bulevardul Uverturii, din Capitală.

„La data de 18.11.2025, în jurul orei 06:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier la intersecţia Bd. Uverturii cu Str. Apusului. Potrivit primelor informaţii, în accident au fost implicate două autovehicule, iar din impact unul dintre autovehicule a fost proiectat pe trotuar, în zona staţiei de autobuz, unde a lovit 4 pietoni şi două autovehicule staţionate”, anunţă Brigada Rutieră.

Accidentul s-a soldat cu rănirea celor patru pietoni, care au fost transportaţi la spital. Doi dintre răniți sunt în stare mai gravă.

Şoferii vehiculelor implicate au fost testaţi cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind zero. 

Se circula alternativ pe Bd. Uverturii, sub îndrumarea poliţiştilor rutieri.

În continuare au loc cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulaţie.

