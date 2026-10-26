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Accident pe DN1, în Ciolpani. Un autobuz s-a ciocnit cu o autoutilitară. ISU intervine cu ambulanță, mașină de descarcerare, elicopter

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Foto: ISU
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Accident pe DN1, în localitatea Ciolpani, unde un autobuz s-a ciocnit de o autoutilitară.

„Intervenim pe DN1 în localitatea Ciolpani, județul Ilfov, ca urmare a unui accident rutier produs între un autobuz și o autoutilitară”, informează ISU București Ilfov.

„La sosirea primelor echipaje au fost identificate două victime încarcerate în autoutilitară. Se acționează pentru extragerea acestora.”

„Victimele sunt în stare de conștiență”, mai informează ISU București Ilfov.

În autobuz se aflau 37 de persoane, care s-au autoevacuat până la sosirea echipajelor de pompieri. Acestea se află în evaluare medicală, din primele informații fără acuze medicale ca urmare a evenimentului.

„Intervenim cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, patru echipaje SMURD și un elicopter”, mai arată comunicatul.

Editor : Sebastian Eduard

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