Accident pe Valea Oltului: traficul a fost blocat, semințe de floarea soarelui au fost împrăștiate pe șosea

Data publicării:
masina politie politia rutiera

Circulaţia pe DN 7, Valea Oltului, a fost blocată, luni dimineaţă, după un eveniment rutier în care a fost implicat un camion din care au căzut seminţe de floarea soarelui. La faţa locului sunt echipe ale DRDP Craiova, care lucrează pentru eliberarea şoselei.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier este oprit, luni dimineaţă, pe ambele sensuri ale DN7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, la kilometrul 206+300 de metri, în apropierea localităţii Brezoi, judeţul Vâlcea.

Încărcătura dintr-un autocamion - seminţe de floarea soarelui - s-a vărsat pe partea carosabilă.

Angajaţii DRDP Craiova au lucrat pentru a elibera drumul în vederea reluării traficului rutier în condiţii normale.

Editor : B.E.

Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se văd și apoi a dat declarația zilei, după ”nebunia” de la Verona
