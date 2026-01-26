Un acccident grav a avut loc luni dimineață pe Valea Oltului, la Călimănești, în județul Vâlcea.

ACTUALIZARE 09:40: „În dimineaţa zilei de 26 ianuarie 2026, în jurul orei 06:00, poliţiştii Serviciului Rutier Vâlcea au intervenit la un accident rutier, produs pe DN 7, la kilometrul 190, pe raza localităţii Calimăneşti. Din primele verificări efectuate la faţa locului, s-a stabilit că un tânăr de 19 ani, din municipiul Piteşti, aflat la volanul unui autoturism, în timp ce s-ar fi angajat în depăşirea unui alt vehicul care circula în acelaşi sens, ar fi intrat în coliziune frontală cu un ansamblu de vehicule (TIR), condus de un bărbat de 56 de ani”, anunţă IPJ Vâlcea.

Știrea inițială. Un tânăr de 19 ani a murit după ce mașina în care se afla s-a izbit violent de un tir. Din primele informații, șoferul ar fi intrat într-o depășire neregulamentară și a intrat frontal în camionul care venea din sens opus. Alte patru persoane au fost rănite și duse la spital pentru îngrijiri. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri pentru mai bine de o oră. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

Editor : B.E.