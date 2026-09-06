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Video Accident rutier în Timiș: un șofer a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu mașina la un sens giratoiu în Ghiroda

Data publicării:
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Foto: ISU Timiș via News.ro
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Un bărbat a ajuns la spital, duminică, după ce s-a răsturnat cu autoturismul, în localitatea Ghiroda, din judeţul Timiş, fiind necesară intervenţia echipei de descarcerare. accidentul a fost filmat de camerele de supraveghere din zonă.

„În această dimineaţă, în jurul orei 05:55, am fost solicitaţi să intervenim pentru descarcerarea unei victime în urma unui accident rutier produs în Ghiroda, Str. Semenic. La locul intervenţiei s-au deplasat o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, două autospeciale de descarcerare şi un echipaj SMURD”, anunţă ISU Timiş.

În accidentul rutier a fost implicat un autoturism răsturnat, în care se afla un bărbat.

A fost necesară descarcerarea victimei.

Bărbatul a fost extras în stare conştientă şi cooperantă şi transportat la spital.

Editor : B.E.

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