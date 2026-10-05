Video Accident șocant în Mehedinți: Imagini de pe camera de bord surprind momentul tragediei cauzate de un șofer beat Data actualizării: 05.10.2026 09:48 Data publicării: 05.10.2026 09:47 Foto: Poliția Română Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Accident teribil surprins de o cameră de bord pe un drum din Mehedinți. Un șofer de 25 de ani care s-a urcat beat la volan a încercat să depășească un TIR și s-a izbit într-o mașină de pe contrasens. Un șofer bulgar a lovit mortal un bărbat în Dolj și a fugit din România. Bărbatul a fost reținut de polițiști Tragedie pe calea ferată: Patru morți, după ce o autoutilitară a fost spulberată de tren. La volan, o șoferiță cu permis de doar o zi Mesajul lui Nicușor Dan după ce susținătorii lui Călin Georgescu i-au cântat „veșnica pomenire” lui CTP „S-ar putea să avem o candidată la prezidențiale, Mirabela Grădinaru”. Băsescu: „A învăţat mersul pe covoare prin toate capitalele” Traian Băsescu oferă o rezolvare pentru criza politică. „Altă soluție nu mai au”. Ce spune despre Alexandru Nazare - premier Replica tăioasă a lui Hagi când a fost întrebat de prezența fiului său la națională: „Nu-ți convine de el, dar face parte din echipă” Trapperul Ian, reținut de Poliție, după ce a urinat pe scena de la Arenele Romane din Capitală Traian Băsescu: Nicușor Dan a vrut să cadă Guvernul Mureșan Ipoteza lui Traian Băsescu după decizia Standard&Poor's privind ratingul României: „Eu zic că au o legătură” Patru oameni au fost răniți în urma impactului, relatează Elena Alexandru, jurnalist Digi24.Accidentul rutier grav a avut loc pe DN56 A, pe raza localității Recean, județul Mehedinți.Potrivit imaginilor surprinse de camera de bord de pe autoturismul unui șofer aflat în trafic, se vede cum șoferul de 25 de ani depășește tirul, însă din sens opus venea un autoturism. Cele două mașini s-au izbit frontal.Patru persoane au fost rănite,șoferii celor două autoturisme, dar și doi pasageri.Imediat, polițiștii i-au testat pe șoferi cu etilotestul și s-a constatat că șoferul de 25 de ani, cel care a intrat în depășire, consumase băuturi alcoolice.Oamenii legii au întocmit dosar penal pe numele acestuia pentru vătămare corporală din culpă, dar și pentru că a condus sub influența băuturilor alcoolice. Editor : Sebastian Eduard Etichete: video accident camera Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă ca a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru... 2 Nicușor Dan face a patra nominalizare de premier. Condițiile imposibile puse de partide... 3 Tensiuni în PSD Buzău. Liderul filialei îi cere edilului să termine proiectele începute... 4 Elon Musk se întoarce la Washington, iar odată cu el vin și suspiciunile privind... 5 Băsescu: AUR și-a terminat potențialul de creștere și o s-o ia în jos. Va trebui să dea...