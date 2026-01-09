Video Accident surprins de o cameră de bord în București: Momentul în care o mașină derapează și ajunge pe linia de tramvai Data actualizării: 09.01.2026 08:55 Data publicării: 09.01.2026 08:54 O mașină a derapat și a ajuns pe linia de tramvai. Foto: Captură video Un accident din cauza vremii a avut loc joi seară în București, în Sectorul 1. O mașină a derapat și a ajuns pe linia de tramvai. Momentul a fost suprins de o cameră de bord aflată într-o altă mașină. În imagini se vede cum șoferul derapează într-o curbă, încearcă să redreseze mașina, dar lovește bordura, apoi este proiectat în gardul care delimitează șina de tramvai.Circulația pe linia 41 a fost blocată în urma accidentului, până când automobilul a fost scos de pe șine.Dacă aţi fost martorii unui eveniment care ar putea deveni o stire puteţi lua legătura cu noi pe WhatsApp, la numărul 0771.100.304. Vă rugăm să precizaţi numele şi locul din care transmiteţi imagini. Deși au plătit taxele și impozitele, unii bucureșteni s-au trezit că trebuie să dea bani în plus. Sumele s-au schimbat peste noapte Descoperire macabră în București. O femeie a fost găsită moartă în casă, cu urme de mușcături de câine. A fost deschisă anchetă Ministerul Justiției a declanșat procedura de selecție pentru șefia Parchetului General, a DNA și a DIICOT Cum comunica Nicușor Dan la bordul avionului Spartan, în timpul zborului la Paris Ministrul Apărării, amănunte despre zborul la Paris al lui Nicușor Dan. De ce nu a decolat avionul președintelui și cât a costat zborul Accident grav în Argeș: o mașină a căzut într-o râpă Schimbări importante pentru SRL-uri: ANAF poate pune gaj pe bunurile acționarilor, iar eșalonarea datoriilor se reduce sau se pierde Donald Trump, mesaj dur pentru aliații NATO: Mă îndoiesc că ar fi alături de noi dacă am avea cu adevărat nevoie de ei Primele imagini cu operațiunea de capturare a navei din flota fantomă a Rusiei. Kristi Noem: „Puteți fugi, dar nu vă puteți ascunde” Editor : A.P. Etichete: bucuresti accident Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd... 2 Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a... 3 După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu... 4 Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie... 5 Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...