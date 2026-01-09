Un accident din cauza vremii a avut loc joi seară în București, în Sectorul 1. O mașină a derapat și a ajuns pe linia de tramvai. Momentul a fost suprins de o cameră de bord aflată într-o altă mașină.

În imagini se vede cum șoferul derapează într-o curbă, încearcă să redreseze mașina, dar lovește bordura, apoi este proiectat în gardul care delimitează șina de tramvai.

Circulația pe linia 41 a fost blocată în urma accidentului, până când automobilul a fost scos de pe șine.

Editor : A.P.