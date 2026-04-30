Achiziția de blindate Cobra II. Compania turcă Otokar a semnat acordul de achiziție a Automecanica SA

Compania turcă Otokar, care are un contract de peste 4 miliarde de lei cu Ministerul Apărării pentru producția a 1.000 de vehicule ușoare Cobra II, a anunțat că a semnat acordul de achiziție a Automecanica SA și a facilității de producție din Mediaș. Digi24.ro a relatat pe larg, aici și aici, despre controversa generată de trecutul acționarilor Automecanica SA, în condițiile în care era unul dintre subcontractorii companiei turce în contractul pentru achiziția de vehicule blindate ușoare Cobra II.

„Otokar, liderul turc în exportul de vehicule terestre și furnizor strategic al NATO și al Organizației Națiunilor Unite, a anunțat semnarea acordului de achiziție a Automecanica S.A. și a facilității de producție a acesteia din Mediaș”, potrivit unui comunicat transmis pe 30 aprilie de Otokar.

Compania arată că finalizarea procesului de achiziție „este condiționată de obținerea aprobărilor de reglementare la nivel local”.

Consiliul Concurenței a anunțat pe 10 martie că analizează preluarea companiei Automecanica SA de către Otokar.

Acordul de achiziție vizează preluarea a 96,77% din acțiunile Automecanica SA pentru 85 de milioane de euro.

„Prin această investiție, Otokar devine un producător de echipamente de apărare cu operațiuni industriale în interiorul Uniunii Europene - un reper strategic care poziționează compania să joace un rol mai activ în procesele de achiziții militare la nivel european”, potrivit comunicatului Otokar.

Compania turcă mai subliniază că „procesul de achiziție nu a afectat ritmul programului” de producție a vehiculelor blindate Cobra II.

„Vehiculele produse în Turcia în cadrul Programului COBRA II ATBTU au fost deja fabricate, livrate în România și sunt în prezent în dotarea Forțelor Armate Române”

„În paralel, toate pregătirile de producție la facilitatea din Mediaș au fost finalizate, iar fazele inițiale ale producției locale sunt în desfășurare. Demararea operațiunilor complete de asamblare este programată pentru iunie 2026”, susțin reprezentanții Otokar.

Otokar mai subliniază că preluarea fabricii de producție din Mediaș „pune la dispoziția României o infrastructură modernă de producție a vehiculelor blindate, conform standardelor NATO”.

„Facilitatea de producție din Mediaș se întinde pe o suprafață de aproximativ 140.000 de metri pătrați și are în prezent peste 250 de angajați - muncitori și personal tehnic. Unitatea este complet echipată cu infrastructură și autorizațiile necesare producției în serie de vehicule blindate, conform cerințelor NATO”, a mai transmis compania.

Comunicatul integral al companiei turce poate fi citit aici.

MApN a plătit avansul, dar a cerut și despăgubiri

Ministerul Apărării arăta într-un răspuns pentru Digi24.ro că, până în luna martie, a plătit avansul, de 1,5 miliarde de lei, adică 30% din valoarea contractului.

Însă o notificare publicată pe 16 februarie de Otokar pe Bursa din Istanbul relevă faptul că Ministerul Apărării a cerut companiei turce despăgubiri în valoare totală de 230 de milioane de lei pentru întârzieri înregistrate în „procesul local de producție”.

Otokar sublinia atunci că va plăti despăgubirile până la finalul lunii aprilie, însă sublinia că intenționează să rezolve disputa în instanță.

„În timp ce întârzierile și disputele ar putea să aibă un impact negativ asupra continuării contractului și să ducă la cereri adiționale de despăgubiri (...) compania continuă să depună eforturi pentru a rezolva disputele și să își îndeplinească obligațiile contractuale”, mai transmitea Otokar.

Miza preluării Automecanica SA de către Otokar

Automecanica SA era subcontractor al Otokar în contractul de 4,26 de miliarde de lei pentru furnizarea către Armata Română a peste 1.000 de autovehicule blindate Cobra II.

Contractul a fost câștigat de compania turcă Otokar, însă una dintre condițiile puse de Romtehnica (compania națională prin intermediul căreia MApN a derulat achiziția) în cadrul licitației a fost ca majoritatea blindatelor să fie realizate pe o platformă industrială din România. S-a ajuns, astfel, la parteneriatul Otokar cu Automecanica SA.

Automecanica SA a fost preluată în noiembrie 2023 de Andrei Scobioală, pe de-o parte, și, pe de altă parte, de o companie înființată de Serghei Glinka.

Și Andrei Scobioală, dar și Serghei Glinka, au fost implicați în companii care au activat în Federația Rusă, potrivit informațiilor Digi24.ro.

Editor : M.G.