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Acord de înfrăţire Bucureşti - Kiev, pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului General

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Consiliul General PMB
Şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti la sediul PMB. Inquam Photos / George Călin
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Consilierii generali ai Capitalei vor dezbate în şedinţa de marţi, 27 octombrie, încheierea unui acord de înfrăţire între Bucureşti şi Kiev.

În document este invocată voinţa celor două oraşe de a consolida prietenia, cooperarea şi înţelegerea reciprocă.

Conform acordului, părţile vor promova relaţii de cooperare în diverse domenii de interes reciproc, în funcţie de expertiza fiecăreia şi în conformitate cu legile în vigoare din România şi Ucraina.

De asemenea, vor încuraja cooperarea în domeniile culturii, educaţiei, artei şi ştiinţei, prin efectuarea de schimburi de experienţă şi de bune practici între delegaţiile oamenilor de cultură şi prin organizarea de expoziţii, festivaluri, ateliere şi conferinţe.

Cele două municipalităţi vor încuraja cooperarea în domeniile infrastructurii, investiţiilor, sportului, turismului, tineretului, asistenţei sociale, protecţiei mediului şi tehnologiilor emergente prin efectuarea de schimburi de experienţă şi de bune practici.

Totodată, vor fi create condiţii favorabile pentru desfăşurarea de activităţi economice comune şi pentru promovarea unor proiecte comune de dezvoltare economică şi socială, finanţate din fonduri proprii sau care ar putea beneficia de finanţare UE.

Vor fi efectuate schimburi de experienţă şi fiecare parte va desemna un coordonator care va urmări implementarea eficientă a acordului de înfrăţire.

Părţile vor depune eforturi pentru a-şi oferi sprijin reciproc în situaţii de criză prin furnizarea de asistenţă umanitară, politică şi economică.

De asemenea, la sfârşitul fiecărui an va fi stabilit programul de cooperare pentru anul următor.

În referatul de aprobare se reaminteşte că în martie 2022 a fost aprobată o hotărâre pentru iniţierea demersurilor care să vizeze încheierea unei înţelegeri de înfrăţire între cele două capitale.

Ulterior a fost elaborat proiectul acordului de înfrăţire, care a fost transmis părţii ucrainene, iar în urma corespondenţei purtate a fost înaintat Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Dezvoltării, în vederea avizării.

Textul acordului a obţinut anul acesta avizul conform favorabil al MAE, comunicat prin adresa din 4 august şi avizul conform al Ministerului Dezvoltării, comunicat prin adresa din 3 august, ambele fiind însoţite de observaţii şi propuneri.

Editor : Sebastian Eduard

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