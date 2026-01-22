Live TV

Sursă foto: Captură video IGPF

Polițiști de frontieră din Iași și Sighetu Marmației, împreună cu procurori din cadrul Parchetului General, fac joi dimineața 73 de percheziții la locuințele unor persoane din județul Botoșani, într-un dosar care vizează obținerea de acte de identitate românești false.

Conform unui comunicat al Parchetului General, operațiunea are loc în continuarea activităților derulate pentru destructurarea unei rețele care furniza documente de identitate românești neconforme cu realitatea pentru persoane din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă.

Concomitent cu perchezițiile din Botoșani, polițiștii de frontieră desfășoară o acțiune în cadrul căreia sunt verificate 104 adrese unde figurează cu domiciliu cetățeni originari din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă, în vederea stabilirii situațiilor în care persoanele în cauză nu locuiesc efectiv la adresele declarate, precum și verificarea corectitudinii datelor comunicate autorităților competente.

Adresele care fac obiectul mandatelor de percheziție au fost stabilite în mod fictiv ca domicilii ale unor cetățeni din spațiul ex-sovietic prin intermediul unor contracte de închiriere false/falsificate.

Aceste contracte au fost întocmite cu sprijinul unor intermediari, persoane fizice, fiind încheiate în mod aparent între aceștia și o persoană juridică cu sediul social în județul Botoșani, permițându-le astfel reprezentanților societății să ia în spațiu în nume propriu diverși cetățeni fără consimțământul proprietarilor.

În scopul obținerii de cărți de identitate emise de autoritățile din România, beneficiarii au folosit inclusiv certificate de cetățenie false/falsificate presupus a fi eliberate de consulate ale României din diferite state.

Anterior, la data de 20 noiembrie 2024, au fost puse în executare 90 de mandate de percheziții domiciliare la sediile unor instituții publice și locuințele unor persoane fizice din județele Botoșani, Suceava și municipiul București, iar în urma administrării probatoriului a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 94 de suspecți sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de luare de mită și fals informatic de către funcționari publici de pe raza județului Botoșani, precum și cu privire la săvârșirea infracțiunilor de dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

